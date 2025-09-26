El iPhone plegable podría ser más fino que el iPhone Air

El iPhone Air se ha convertido en el iPhone más fino de la historia gracias a su grosor de tan solo 5,6 mm, un título que parece que no ostentará por mucho tiempo, ya que el año que viene el iPhone plegable podría arrebatárselo. Según los rumores más recientes, el conocido como iPhone Fold sería más fino que el modelo Air al estar desplegado.

Y no es la primera vez que este dato sale a la luz. El analista Mark Gurman, de Bloomberg, ya afirmó en el pasado que el iPhone plegable podría ser incluso más delgado que un iPad Pro, que tiene un grosor de 5,4 mm. Teniendo en cuenta que el iPhone Air concentra todos sus componentes en la parte superior, está claro que la firma californiana tiene la capacidad de conseguirlo.

El iPhone plegable sería un 20 % más fino que el iPhone Air

Todavía es pronto para hablar con certeza sobre el grosor de un nuevo iPhone cuyo lanzamiento no está confirmado, pero si los rumores aciertan, Apple presentaría su iPhone plegable en otoño de 2026. Este modelo sería el segundo en la hoja de ruta que la compañía tendría preparada para la gama iPhone, la cual habría comenzado con el iPhone Air y culminaría con el modelo del 20 aniversario en 2027.

Por su parte, el analista Ming-Chi Kuo, especializado en la cadena de suministro de Apple, afirmó a principios de año que el iPhone plegable podría tener un grosor de entre 4,5 y 4,8 mm, lo que supone un 20 % menos que el del iPhone Air, que cuenta con 5,6 mm. Eso sí, siempre y cuando el dispositivo esté desplegado.

Además, el iPhone plegable destacaría por contar con una bisagra prácticamente invisible y por el uso de materiales más premium que los de la competencia. En el caso de la bisagra, Apple llevaría años trabajando en su diseño, y por fin lo habría perfeccionado gracias a una nueva placa interna.

Por último, este modelo incorporaría Touch ID en el botón de encendido en lugar de Face ID, cuatrocámaras en la parte exterior y muchas otras novedades. El mercado de los plegables lleva años consolidándose con propuestas de marcas como Samsung, pero todo apunta a que Apple está lista para convertirse en un nuevo contendiente dentro de un mercado que la compañía cree internamente que conquistará.