Expectativas máximas: Apple confía en que su iPhone plegable conquistará el mercado

Todo parece indicar que el año que viene veremos el iPhone plegable de Apple, un dispositivo que, pese a no existir todavía, ya está generando mucha expectación. Este modelo formaría parte de tres grandes rediseños que llegarán a la gama iPhone en los próximos años, empezando con el Air y culminando con el iPhone del 20 aniversario en 2027.

Según el reputado analista Ming-Chi Kuo, Apple tiene grandes expectativas con este dispositivo. De hecho, Kuo afirma que en la compañía creen que el iPhone plegable podría convertirse en el segundo o tercer modelo más vendido de la marca, a pesar de que su precio rondará los 2.000 dólares. Aunque para muchos expertos la compañía llega tarde, en Cupertino confían en su propuesta, que será muy diferente a la de la competencia.

Las expectativas de Apple traducidas en números

Pese a que la compañía está totalmente centrada en la serie iPhone 17, que llegaría el próximo martes con siete grandes novedades, Apple también mira hacia el futuro: el iPhone plegable. Según Kuo, la firma californiana elevó recientemente sus previsiones de venta, que serían las siguientes:

2026 : de 6–8 millones de unidades a 8–10 millones.

2027: de 10–15 millones de unidades a 20–25 millones.

A la vista de estas cifras, se aprecia claramente la confianza que Apple tendría en su iPhone plegable, ya que la compañía cree que en solo un año podría duplicar su demanda. Hay que tener en cuenta que el precio del dispositivo no será precisamente accesible, lo que haría aún más significativo su éxito si se cumplen las previsiones.

Aunque los teléfonos plegables llevan unos siete años en el mercado, no parece que los usuarios hayan respondido favorablemente a ellos. Aun así, Apple confía en que el mercado reaccionará muy bien en 2027, alcanzando hasta 25 millones de unidades vendidas. Esa seguridad podría deberse a que, cuando la compañía lanza un producto, lo hace siempre a su manera.

El iPhone plegable destacaría por incorporar una pantalla de 6 pulgadas cuando está cerrado y de 8 pulgadas cuando se abre, un sensor de huellas en el botón de encendido, cuatro cámaras y un diseño ultrafino que, desplegado, sería incluso menos grueso que el iPad Pro. Además, su bisagra apenas se notaría gracias a un nuevo método desarrollado por la compañía.