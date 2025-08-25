El iPhone plegable tendrá cuatro cámaras, Touch ID y el módem propio de Apple

Apple prepara un movimiento histórico con la llegada de su primer iPhone plegable, previsto para 2026. Según Mark Gurman en su boletín semanalPower On, el dispositivo se abrirá como un libro para mostrar una pantalla interna de 8 pulgadas y contará con un total de cuatro cámaras estratégicamente distribuidas.

Este modelo se diferenciará del resto por incorporar Touch ID en el botón lateral en lugar de Face ID, debido a las limitaciones de grosor, ya que sería más fino que un iPad Pro al estar abierto. Según el analista Ming-Chi Kuo, el iPhone plegable tendría apenas 9,5 mm de grosor cerrado, con cada mitad más delgada que cualquier iPhone anterior.

Así será el primer iPhone plegable de Apple

El dispositivo podrá usarse como un iPhone convencional cuando esté cerrado, con una pantalla externa de entre 5 y 6 pulgadas y una cámara frontal. Al abrirse, se desplegará una gran pantalla de 8 pulgadas con una cámara interna dedicada a selfies y videollamadas, aprovechando al máximo su formato multifuncional.

En la parte trasera, Apple integraría un sistema de doble cámara: una principal de mayor resolución para fotografía avanzada y una secundaria que podría ser ultra gran angular o teleobjetivo. De este modo, el iPhone plegable ofrecería una versatilidad similar a la de los modelos Pro actuales, pero en un formato completamente nuevo.

El apartado de conectividad también será clave. El dispositivo incorporará el módem Apple C2 de nueva generación, capaz de alcanzar mayores velocidades. Este chip será el sucesor del C1 estrenado en el iPhone 16e y estará presente también en el iPhone 17 Air, previsto para este año, ambos sin ranura para tarjeta SIM.

Apple lanzará su iPhone plegable en dos colores, negro y blanco, con la producción iniciándose a principios del próximo año. La gran incógnita será el precio, que se espera igual o superior al de los plegables Android de gama alta. En paralelo, la serie iPhone 17 mantendrá un diseño continuista, salvo por un módulo de cámaras rediseñado y la llegada del ultradelgado iPhone 17 Air.