El iPhone plegable podría tener una batería con capacidad de 5800 mAh, sería muy superior a la del Galaxy Z Fold 7

Ha sido un gran año para Apple. Este 2025 la firma californiana ha presentado una descomunal cantidad de nuevos productos de hardware entre los que podríamos destacar el lanzamiento de la nueva generación iPhone 17 y el revolucionario iPhone Air de diseño ultrafino o los nuevos equipos iPad Pro con chip M5, sin olvidar la actualización de software de iOS 26 con un gran rediseño en su interfaz de usuario usando el material Liquid Glass.

Pero el año 2025 no da para más y Apple debe continuar el show. Ahora la compañía con sede en Cupertino se centrará en el desarrollo de su iPhone plegable, un terminal que lleva dejándonos rumores desde hace más de 7 años. Ahora, por fin, parece que su desarrollo está casi listo y su llegada se espera de cara al año 2026.

Filtran la capacidad de batería del iPhone plegable

Hasta ahora sabíamos algunos detalles muy interesantes sobre el desarrollo del iPhone plegable, como que estará fabricado con materiales especiales para mejorar su resistencia y el funcionamiento de su bisagra, como el titanio aeroespacial y el acero inoxidable, incluso se ha rumoreado que Apple podría utilizar cristal líquido. También se reveló que su grosor sería de unos 4,5 mm, que su pantalla podría medir 7,8 pulgadas al estar desplegada y que no sería tan caro como esperábamos... sin llegar a superar los 2.000 dólares en su precio de salida. Pero todavía no conocíamos ningún detalle acerca de su batería.

Una nueva filtración de la mano del insider Yeux1122 en su blog de Naver sugiere que Apple ha estado realizando pruebas internas con una batería de entre 5400 mAh y 5800 mAh en su primer dispositivo móvil con pantalla plegable. Su máximo competidor, el Galaxy Z Fold 7 de Samsung, cuenta con una batería con capacidad de 4400 mAh. Es complicado incorporar baterías de grandes dimensiones en este tipo de dispositivos plegables, porque apenas queda espacio para sus componentes de hardware sin incrementar demasiado su grosor y resulte incómodo de usar.

Concepto del iPhone plegable GSMArena

Este año, de hecho, Apple dio el salto por fin a los 5000 mAh en su modelo iPhone 17 Pro Max, aunque esta batería únicamente está disponible en el modelo sin ranura para tarjetas SIM y que solo tiene eSIM. La otra versión tiene una batería con una capacidad que oscila en torno a 4900 mAh.

Por su parte, Samsung planea incorporar una batería de 5000 mAh en su Galaxy Z Fold 8, al menos eso es lo que sugieren los últimos rumores que circulan por la red.