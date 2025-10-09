Apple quiere que su primer iPhone plegable sea irrompible gracias al uso de estos dos materiales

Apple lanzará, si todo sale según los rumores, su primer iPhone plegable el año que viene. Este dispositivo destacaría por muchas cosas, aunque serán dos características las que lo diferenciarán de la competencia: su bisagra y los materiales de construcción. Hasta ahora solo sabíamos cómo habría conseguido la compañía hacerla prácticamente invisible, pero no qué materiales utilizaría.

Un nuevo informe del analista Jeff Pu arroja algo más de luz sobre el tema. Según el experto, Apple emplearía una combinación de titanio y aluminio en el marco del iPhone plegable, un dispositivo al que ya muchos empiezan a llamar iPhone Ultra, un apellido que parece reservado para este modelo tan especial.

Una combinación que favorecerá la resistencia del dispositivo

Pu asegura que Apple ampliará el uso del titanio, por lo que en 2026 este material se utilizaría tanto en el iPhone plegable como en el iPhone Air, lanzado este año y actualmente el único modelo con un marco fabricado en titanio. La razón de que solo el Air lo incluya es que los modelos Pro cuentan con una nueva cámara de vapor que mejora la refrigeración interna.

No es la primera vez que las filtraciones apuntan a la combinación de dos materiales en el marco del iPhone plegable. El reputado analista Ming-Chi Kuo ya señaló en el pasado que Apple usaría titanio y acero inoxidable, y añadió que la compañía podría recurrir a metal líquido en algunos componentes de la bisagra para aumentar la durabilidad del dispositivo.

Según la información disponible, el iPhone plegable tendría solo 4,5 mm de grosor al estar abierto, lo que lo haría más fino que el iPhone Air y que el iPad Pro de 13 pulgadas, actualmente el dispositivo más delgado que vende Apple. El titanio contribuiría a que el marco fuera más resistente y difícil de doblar, una elección que Apple habría tomado tras comprobar la solidez del iPhone Air.

Aunque Jeff Pu no lo especifica del todo, la forma en que describe el uso de titanio y aluminio sugiere que Apple podría emplear una combinación de ambos materiales en el marco, o bien usar titanio en las zonas estructuralmente más importantes y aluminio en las demás.

Todo apunta a que el iPhone plegable formará parte de la serie iPhone 18 y se presentará junto al modelo Air y los modelos Pro en septiembre de 2026. Los rumores apuntan a que su pantalla medirá 5,5 pulgadas al estar cerrado y 7,8 pulgadas al abrirse, e incorporará Touch ID y un sistema de cuatro cámaras.