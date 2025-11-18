iPhone
Apple confirma que pronto se podrá sustituir a Siri por un asistente de terceros en el iPhone
Un cambio que no será global al principio, pero que seguramente se extenderá a más países con el tiempo.
Todo apunta a que Apple anunciará una nueva versión de Siri en primavera del año que viene, con una infraestructura renovada y funciones que harán al asistente de la compañía mucho más personal. Esto sería posible gracias a Google Gemini, la IA que se utilizará para las tareas de comprensión y que permitirá ejecutar acciones de forma más eficiente.
Mientras llega ese anuncio, la compañía ha confirmado un cambio histórico en su página para desarrolladores: pronto se podrá sustituir a Siri por un asistente de terceros. Será tan pronto como a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando se lance oficialmente iOS 26.2. Eso sí, no estará disponible en todo el mundo.
La posibilidad de reemplazar a Siri por otro asistente no estará disponible en todo el mundo
El código interno de iOS 26.2 revela que Apple está preparando su nueva versión del sistema para permitir a los usuarios sustituir a Siri por un asistente de terceros mediante el botón lateral del iPhone. A través del elemento ‘SystemVoiceAssistant’, será posible hacerlo, pero su disponibilidad será limitada.
Otra de las líneas de código indica que este cambio no estará disponible globalmente. En concreto, se señala que la función estará restringida a Japón. Aun así, podría sentar las bases para su expansión a otras regiones, especialmente en Europa, donde la Ley de Mercados Digitales está impulsando medidas más estrictas.
Esto será posible gracias a App Intents —el sistema en el que se basará una de las grandes funciones de la nueva versión de Siri— y a la app Atajos. Actualmente es posible asignar acciones de apps de terceros al botón de acción, pero en Japón también se puede hacer en el botón lateral, lo que permitirá establecer un asistente alternativo como predeterminado.
No se sabe si esta posibilidad será exclusiva de Japón para siempre, pero es probable que acabe extendiéndose. Mientras tanto, lo que sí se puede hacer es asignar el asistente de voz de Perplexity al botón de acción, una forma de probar en el iPhone la experiencia de usar un asistente que no sea Siri.
✕
Accede a tu cuenta para comentar