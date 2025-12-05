Japón apuesta por un pato robot para cuidar los cultivos

Durante siglos, los agricultores japoneses tuvieron un aliado curioso, a la vez que práctico, y que les ayudaba con sus arrozales: los patos.

Estos animales con patas palmeadas removían el fondo, desmenuzaban las malas hierbas, se comían insectos y semillas, y hasta abonaban el terreno después de la digestión.

Un sistema natural, eficiente y sostenible que hoy resulta imposible de aplicar debido a las grandes extensiones de los cultivos.

Pero la idea no se ha perdido del todo.

Del pato al robot agrícola

Y es que un ingeniero de Nissan ha decidido rescatarla en versión tecnológica y lo ha bautizado como “agiamo robo”, el pato robot.

El prototipo robótico, parecido a un robot doméstico de limpieza, mide unos 60 centímetros de ancho y largo, pesa kilo y medio y ya nada de forma experimental en los arrozales de la prefectura de Yamagata.

Sus paletas de goma imitan el movimiento de las patas de los patos reales, mientras que el GPS, la conexión Wi-Fi y la energía solar lo convierten en una máquina autónoma.

La idea con este amigo robótico es reducir el uso de herbicidas y devolver a la agricultura un método inspirado en la naturaleza.

Dando lugar así a una alternativa viable para un sector que sufre de falta de mano de obra tanto en Japón como en Occidente.

La robotización agrícola avanza, y este pato robótico es un ejemplo de cómo tradición y tecnología pueden encontrarse en el mismo campo.

De hecho, la apuesta por robots agrícolas no se limita a Japón.

En la provincia china de Fujian, otro proyecto robótico recorre los invernaderos para evaluar el estado de las plantas.

Equipado con cámaras y sensores, transmite datos en tiempo real gracias al 5G y utiliza inteligencia artificial para analizar imágenes y condiciones ambientales.

Y su próximo paso será convertirse en un robot cosechador con brazo biónico.

Entre patos robóticos y robots inspectores, Asia muestra cómo la agricultura del futuro podría ser completamente automatizada.

Lo que antes hacían animales o personas, ahora empieza a hacerlo la tecnología.

Y quizá, en unos años, los arrozales japoneses vuelvan a tener patos, aunque esta vez, de metal y con Wi-Fi.