Los barcos insumergibles ya están aquí y se copian de las termitas

as hormigas nos han enseñado a crear algoritmos basados en su forma de trabajar en equipo.

Las termitas tienen su récord: levantar la mayor “ciudad” jamás construida por un ser vivo, más de 230.000 kilómetros cuadrados en Brasil.

Pero lo que hoy las convierte en protagonistas no es su talento arquitectónico, sino su capacidad de sobrevivir en el agua.

Cuando una colonia se enfrenta a una inundación, las termitas son capaces de formar balsas y puentes con burbujas de aire atrapadas bajo sus cuerpos.

Las termitas que inspiran metales insumergibles

Esa habilidad ha inspirado a un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester para crear algo que parece ciencia ficción: un metal insumergible.

El profesor Chunlei Guo y su equipo han desarrollado un material superhidrofóbico gracias a descargas láser ultrarrápidas que graban patrones microscópicos en superficies de aluminio.

Estos patrones atrapan aire y convierten el metal en una superficie repelente al agua.

En el laboratorio comprobaron que, incluso tras meses de inmersión forzada, el material seguía flotando. Ni perforándolo ni presionándolo lograron hundirlo.

La idea abre un abanico de posibilidades como la creación de barcos insumergibles o, algo menos impresionante pero igual de útil, dispositivos electrónicos protegidos contra el agua.

Y, si además, el proceso se escala con nuevos materiales y láseres más potentes,surgiría una nueva generación de estructuras resistentes al entorno marino.

No es la primera vez que la ciencia se fija en la naturaleza para diseñar materiales hidrofóbicos.

En 2018, la Universidad de Michigan presentó un revestimiento para submarinos que se aplica como un espray sobre el casco.

Este tenía como objetivo reducir la fricción del agua, mejorar la velocidad y aumentar la autonomía, un avance que también podría beneficiar a los barcos insumergibles del futuro.

Y es que el mar es hostil y cualquier material debe resistir años de uso sin perder sus propiedades.

Pero si estos proyectos prosperan, podríamos estar ante una revolución en la navegación, dando lugar a barcos que flotan siempre, submarinos más eficientes y tecnologías inspiradas en insectos diminutos que llevan millones de años perfeccionando su supervivencia.

Por eso podríamos decir que las termitas invisibles bajo tierrapodrían ser las maestras de la próxima gran innovación marítima.

Y lo que parecía un comportamiento animal se convierte ahora en la inspiración para que los barcos del futuro nunca vuelvan a hundirse.