O2 mejora una de sus tarifas estrella: 20 GB más al mismo precio

O2 continúa renovando sus tarifas y potenciando su oferta. Esta vez le toca a su plan de fibra y móvil de 300 Mb y 30 GB, el cual recibirá de forma gratuita 20 GB más. De este modo, pasará a tener fibra de 300 Mb y 50 GB en el móvil al mismo precio: 30 euros al mes. Ya está avisando de la mejora a sus clientes por correo electrónico.

La operadora de Telefónica está en proceso de renovación. El movimiento del mercado, en el que los rivales mejoran continuamente sus tarifas, obliga a todas las compañías a potenciar sus planes para continuar siendo competitivas, y O2 no resulta la excepción.

Desde el 18 de abril los GB aumentan

La mejora llegará a sus clientes, los primeros en experimentarla, el 18 de abril. Desde entonces, el plan recibe 20 GB extra. Los nuevos clientes también podrán contratarlo con esas condiciones.

Estas son sus prestaciones y condiciones:

Fibra óptica simétrica de 300 Mb

Móvil 5G+ de 50 GB (desde el 18 de abril). También incluye llamadas ilimitadas a fijos y móviles

(desde el 18 de abril). También incluye Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

Sin permanencia

Router gratuito

Instalación gratuita

O2 es una operadora particular. Actúa como filial de Movistar, pero realmente no es una low-cost porque sus precios no son tan baratos como los de Lowi o DIGI.

En contrapartida, cuenta con un servicio premium. Lo más destacado es que carece de permanencia en todas sus tarifas, algo de lo que solo Movistar y ella, ambas de Telefónica, pueden presumir. Otros detalles a tener en cuenta es que ofrece cobertura 5G+, que resulta considerablemente mejor que la 5G. Además, instala el router de forma completamente gratuita y personalizada.