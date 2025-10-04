Los mejores widgets de CarPlay para tu coche: mejora tu experiencia de conducción en carretera

Apple anunció CarPlay Ultra a mediados de 2025 y, aunque la segunda generación del sistema operativo de vehículos de la firma todavía no ha llegado a nuestro país, ofrece una serie de novedades de alto calibre como una mayor integración en el sistema del vehículo, un rediseño en su interfaz, temas personalizados y nuevas aplicaciones.

CarPlay es un sistema de software muy conveniente y es que no hay nada como conducir tu vehículo disfrutando de todas sus bondades a la hora de atender (o no) llamadas, escuchar música o recibir indicaciones de direcciones vía GPS. Además, ¡también tiene widgets!, en este artículo te invitamos a conocer los mejores widgets de CarPlay y, sí, están disponibles en España con la versión actual del sistema.

Los mejores widgets de CarPlay

Los widgets ahora recorren lo largo y ancho de todo el ecosistema de productos de Apple. Están presentes en iOS, iPadOS, macOS, watchOS y también en CarPlay. Con la estelar entrada en escena de iOS 26 y su nuevo diseño, Apple ha expandido la compatibilidad de sus widgets con CarPlay.

El widget de la aplicación Casa de Apple te permitirá abrir y cerrar las puertas del garaje, además de controlar otros dispositivos de domótica. Pongamos, por ejemplo, que estás llegando a casa y quieres encender las luces del salón (o la estufa) para darte la bienvenida. ¡Boom!, a solo un toque sobre la pantalla.

Con el widget de Recordatorios podrás añadir elementos a tu lista de la compra directamente desde su coche, así que si estás conduciendo hacia el supermercado le puedes pedir al copiloto que vaya apuntando todos los ingredientes para hacer esa deliciosa receta que tanto te gusta.

Apple CarPlay Apple

La aplicación Crumbl tiene un divertido widget que muestra su menú de galletas con divertidas imágenes que animan el panel de CarPlay en tu vehículo. Otras aplicaciones como GassBuddy muestran las gasolineras más cercanas a tu ubicación.

El widget de Snapchat ofrece la posibilidad de mostrar tu perfil a través de un código para que otros usuarios puedan seguirte. No es el mejor widget de la historia pero si usas habitualmente la red social puede ser de mucha utilidad.

Finalmente, el widget de Tiempo te ofrece un vistazo rápido a la información meteorológica de tu pueblo o de tu ciudad. Tiene diferentes formatos para que puedas personalizarlo a tu antojo.

Con el tiempo irán surgiendo muchos más widgets con soporte para CarPlay. Recuerda, úsalos cuando no estés conduciendo, no pongas en peligro tu vida ni la de los demás.

Cómo añadir widgets en CarPlay

Para añadir un widget en CarPlay sigue estos pasos: