El miedo de Europa a Elon Musk provoca la mayor reestructuración espacial en dos décadas

Tras años de ver cómo SpaceX redefinía las reglas del juego —demostrando que se puede ser rápido, barato e imparable—, los tres gigantes aeroespaciales del continente han decidido que ya basta de juegos: la supervivencia exige unirse.

Airbus, Thales y Leonardo acaban de anunciar la mayor reestructuración espacial de Europa en más de veinte años. ¿El objetivo? Crear un solo megaconsorcio con sede en Toulouse, una potencia unificada con 25.000 empleados y unos ingresos anuales de 6.500 millones de euros capaz de plantar cara, de verdad, al vendaval de Elon Musk.

El modelo SpaceX obliga a Europa a unirse o morir

El movimiento es un claro reconocimiento de la nueva realidad: la vieja guardia europea, dominante en el mercado de los grandes satélites geoestacionarios (los caros y lentos), se ha quedado totalmente desfasada.

SpaceX no solo ha monopolizado los lanzamientos con sus cohetes reutilizables, sino que ha marcado un ritmo de producción industrial con Starlink (constelaciones de satélites pequeños y de bajo coste en órbita baja) que la industria tradicional europea simplemente no podía igualar.

Ejecutivos de Thales lo han resumido sin paños calientes: "Europa se ha dado cuenta de que su soberanía y seguridad dependen del espacio."

Este no es solo un movimiento comercial; es una medida de seguridad geopolítica. Al consolidar todas sus operaciones de fabricación de satélites e ingeniería de sistemas espaciales, las tres compañías persiguen dos metas inseparables:

Fortalecer su posición en el mercado comercial. Salvaguardar la autonomía tecnológica de Europa en el espacio.

Más velocidad, menos burocracia, mucho ahorro

El nuevo consorcio operará bajo un modelo similar al de MBDA, la compañía europea de misiles que se formó en 2001. La promesa es clara: adiós a las trabas burocráticas.

Los ejecutivos esperan que una estructura única e independiente permita una toma de decisiones más rápida y, lo más importante, ciclos de desarrollo de productos mucho más integrados y eficientes.

A nivel económico, la fusión debería inyectar "cientos de millones" de euros en ingresos operativos en los próximos cinco años, principalmente a través de:

Presupuestos de I+D compartidos, eliminando la duplicidad.

Mayor poder de negociación en la compra de componentes.

Menos trabajo de ingeniería redundante entre las tres empresas.

Aunque la propiedad se repartirá entre Airbus (35%), Leonardo (32,5%) y Thales (32,5%), la intención es mantener la huella industrial actual en cada país para preservar el equilibrio político. A largo plazo, se espera que las plantas nacionales se especialicen aún más.

Las grietas del gran plan: La polémica no se detiene

La jugada maestra, que se espera completar para 2027, no está exenta de críticas. Sabine von der Recke, de la alemana OHB, ya ha alzado la voz, advirtiendo que esta consolidación masiva podría reducir la competencia y concentrar los contratos en un eje geográfico limitado.

Por ahora, Arianespace, el principal proveedor europeo de lanzamientos pesados, se mantiene fuera del megaconsorcio. Sin embargo, los ejecutivos de Airbus han dejado la puerta abierta a una integración futura, reconociendo que la unificación de un sector espacial europeo tan fragmentado podría, y quizás deba, extenderse eventualmente a los lanzadores.

La pregunta ya no es si Europa puede competir con Musk, sino si tiene el coraje de terminar la tarea de la consolidación para asegurar su futuro en la órbita.