El motivo por el que no puedes llevar baterías portátiles en la bodega de un avión, en vídeo: una powerbank sale ardiendo en mitad de un vuelo

Hay ocasiones en las que uno no sabe muy bien el motivo de una prohibición o de una norma y que solo el tiempo y el ejemplo sirven como aprendizaje. Esto pasa de manera frecuente en los vuelos de avión, en los que las diferentes normativas buscan protección en materia de seguridad para tripulación y pasajeros y de las que hay que estar atento de cara a las medidas que van implementando las autoridades.

Lo habitual es pensar en los objetos o utensilios que no se pueden llevar en el equipaje de mano, tales como objetos cortantes o punzantes, objetos que puedan disparar proyectiles o la norma de no llevar envases de más de 100ml y que deben ir en una bolsa de plástico transparente de máximo un litro de capacidad. Si excede esa medida y se desea viajar con ello, ha de ir en el equipaje facturado.

Pero ojo, porque también ahí, en el equipaje que viaja en la bodega y que el pasajero factura, existen restricciones. Una de ellas tiene que ver con las baterías externas o powerbank, para las que la normativa establece que deben viajar de forma obligatoria en el equipaje de mano. Algo que salvó la integridad de un vuelo en China en el que se vivieron momentos de tensión producidos por la ignición de una batería externa.

Momentos de tensión en un vuelo de Air China

Todo lo desencadenó, como decimos, el incendio de una batería portátil de litio, que de forma espontánea comenzó a arder en el compartimento destinado para el equipaje de mano en el que iba guardada por parte del pasajero que la llevaba. El medio asiático Shanghai Daily fue quien hizo público el vídeo a través de su perfil en ‘X’, en el que se ve cómo salen humo y llamas del habitáculo en el que estaba guardada la batería, provocando momentos de tensión entre los pasajeros.

Se trataba del vuelo CA139 de la aerolínea Air China y cubría la ruta entre Hangzhou e Incheon, muy cerca de Seúl, capital de Corea del Sur. El incidente obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghai, China. La combustión de la batería externa obligó a que el vuelo cambiase su ruta establecida para emprender rumbo al aeropuerto de Pudong, donde aterrizó para asegurar la integridad de tripulación y viajeros.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos ni mayores consecuencias que el susto y los momentos de angustia vividos en el interior del avión. No obstante, se trata de un episodio que hace comprender que este tipo de elementos no estén permitidos para viajar en la bodega del avión. De haber ido en dicho espacio, tanto la detección del fuego como las consecuencias posteriores podían haber sido fatales.

Las autoridades chinas anunciaron que todos los pasajeros fueron evacuados ilesos, destacando la rápida respuesta de la tripulación y los equipos de emergencia. Además, informaron que ya se ha abierto una investigación exhaustiva para determinar el origen del incidente y, con ello, fortalecer las medidas de seguridad vinculadas al uso de dispositivos electrónicos a bordo de vuelos comerciales, con el objetivo de prevenir situaciones similares en el futuro.