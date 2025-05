Lo de este POCO no es normal: pantalla top, batería gigante y potencia de sobra por menos de 300 euros

Hay una categoría de móviles que no quiere llamar demasiado la atención pero que conquistan por su equilibrio y por su excelente relación calidad-precio. No son los más mediáticos ni los que vemos en todas las campañas, pero ofrecen justo lo que muchos usuarios buscamos: buena pantalla, una autonomía generosa, un rendimiento sin complicaciones y, sobre todo, un precio que no hace daño.

Precisamente, uno de esos móviles es el POCO X7 Pro, un modelo que podemos considerar una de las propuestas más completas de la gama media actual. Además, hoy lo podemos comprar rebajado y conseguirlo por 274 euros en su versión más potente. Un preciazo.

POCO X7 Pro: el móvil que desarma la lógica de precios en la gama media

En cuanto encendemos este móvil, lo primero que llama la atención es su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución 1,5K, lo que nos asegura una excelente calidad de imagen. Y a este dato todavía podemos sumar una tasa de refresco de 120 Hz que podemos traducir como una experiencia fluida. Además, para que veas este panel sin problema en cualquier circunstancia de iluminación, tiene un pico de brillo de 1800 nits. En definitiva: una pantalla que no tiene nada que envidiar a la de móviles más caros.

El cerebro de este POCO X7 Pro, y al que podemos considerar uno de los principales responsables de su buen desempeño, es su procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra que le otorga una potencia superior a la que cabría esperar en esta gama media. Además, esta versión viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, brindando una experiencia que se asemeja más a la gama alta.

Si eres de los que da importancia al apartado fotográfico a la hora de elegir nuevo móvil, te interesará especialmente este párrafo. El Xiaomi POCO X7 Pro tiene un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen que dará lugar a fotos luminosas incluso en condiciones de poca luz. Será la cámara que más utilices, aunque también incorpora un ultra gran angular de 8 megapíxeles al que podrás recurrir a la hora de capturar paisajes o fotos grupales. Y, para tus vídeos, te gustará saber que este móvil graba en 4K a 60 fps, algo nada habitual en este rango de precios.

Todo esto con una impresionante batería de 6000 mAh que se puede traducir en 2 días de autonomía y con una carga rápida de 90 W que cargará este móvil en tiempo récord. Que no te engañe esta oferta que puede hacer que este móvil parezca del montón porque, tal y como puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, este móvil tiene un precio oficial de 429,99 euros así que hoy nos podemos ahorrar 155 euros en su compra.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.