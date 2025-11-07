La nueva serie del creador de 'Breaking Bad' aterriza en Apple TV y es lo mejor que puedes ver este fin de semana

Pese a que Vince Gilligan pasará a la historia como el creador de Breaking Bad y Better Call Saul, su nueva apuesta no tiene nada que ver con el universo de Walter White. Con Pluribus, el director se adentra en la ciencia ficción más atrevida con una historia que combina lo absurdo, lo filosófico y lo profundamente humano.

La serie se estrenó hoy, 7 de noviembre, en Apple TV, con los dos primeros episodios ya disponibles. Un lanzamiento que promete ser uno de los grandes estrenos del año en la plataforma, sobre todo por el sello de calidad que acompaña a Gilligan y el regreso de Rhea Seehorn en el papel protagonista.

Pluribus: la infelicidad como salvación del mundo

Pluribus nos presenta a Carol, una novelista romántica que carga con una maldición: ser la única persona infeliz en un planeta donde todos los demás viven en un estado de felicidad colectiva. Su rareza la convierte en una especie de anomalía que el propio presidente intenta “curar”, en una sociedad donde nadie sufre ni duda.

Lo que podría parecer un argumento surrealista se convierte en una poderosa reflexión sobre la libertad emocional, el dolor y la autenticidad. Gilligan vuelve a demostrar su talento para mezclar lo cotidiano con lo extraordinario, firmando una serie que, según los críticos, “brilla tanto como la televisión moderna puede hacerlo”.

Ambientada en Albuquerque, la ciudad que vio nacer Breaking Bad, la producción comparte escenarios reconocibles, pero no su universo. Aquí no hay laboratorios ni antihéroes, sino una historia completamente independiente que usa la ciencia ficción como espejo de la condición humana.

Cada episodio de Pluribus habría costado alrededor de 15 millones de dólares, una cifra que refleja la enorme apuesta de Apple por esta ficción. La plataforma confía tanto en ella que ya ha renovado por una segunda temporada antes incluso de su estreno.

Los nuevos capítulos llegarán cada viernes hasta el 26 de diciembre, completando una temporada que promete emociones intensas, dilemas morales y un toque de humor negro marca de la casa. Pluribus es, sin duda, una de las razones por las que este fin de semana no deberías despegarte de Apple TV, que recientemente ha cambiado su introducción de las series y películas.