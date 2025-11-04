Ya la tenemos aquí: Apple lanza la nueva introducción de las series y películas de Apple TV

Apple ha hecho oficial el cambio de nombre de su plataforma de streaming anunciado hace algunas semanas. A partir de hoy, Apple TV+ pasa a llamarse simplemente Apple TV, un movimiento que busca simplificar la marca y reforzar la identidad del servicio. La compañía ya ha actualizado su web y ha publicado un breve vídeo en YouTube para anunciarlo.

Ese vídeo, que incluye un logotipo animado de Apple TV con colores del arcoíris, también presenta una nueva identidad sonora compuesta por Finneas, el reconocido productor y músico. En su cuenta de Instagram, Finneas ha compartido el vídeo y ha asegurado sentirse honrado por haber creado el nuevo sonido para Apple.

Un nuevo sonido para una nueva etapa

Según el propio Finneas, el sonido que ha debutado hoy se reproducirá antes de cada serie o película original de Apple. Existen tres versiones: una principal de cinco segundos, otra más corta de un segundo —pensada para tráilers— y una extendida de doce segundos que se escuchará en cines antes de las producciones de Apple Studios.

En una entrevista con Variety, Finneas explicó que esta pieza pretende reflejar la esencia de Apple y su pasión por crear herramientas bellas y funcionales. “Nunca pensé que haría algo así, pero ha sido un honor absoluto”, escribió el artista, destacando la libertad creativa que tuvo durante el proceso.

Por su parte, el jefe de Música de Apple, David Taylor, afirmó que Finneas entregó “un sonido completamente original, cinematográfico y mágico”. Con ello, Apple busca ofrecer una identidad sonora tan reconocible como su emblemático logotipo o el inicio de sus producciones.

El cambio de nombre aún se está desplegando en todos los dispositivos. En la app Apple TV, todavía se muestra “Apple TV+”, aunque se espera que con la llegada de iOS 26.1, iPadOS 26.1, tvOS 26.1 y macOS Tahoe 26.1 todas las referencias al antiguo nombre desaparezcan definitivamente.