Apple TV apuesta por el espionaje con 'Safe Houses', una serie sobre una conspiración que arranca en Madrid

Después de hacer efectivo el cambio de nombre y pasar de llamarse Apple TV+ a Apple TV tras concordar que no tenía sentido el "plus" después de haber conseguido consolidar la marca y estrenar este lunes una nueva identidad sonora compuesta por Finneas, la plataforma de streaming ha anunciado la adquisición de una nueva serie de espías.

Se trata de 'Safe Houses' y está inspirada en la novela homónima de Dan Fesperman. La serie contará con ocho episodios y Gideon Raff será el showrunner y productor ejecutivo, un director y guionista israelí que ya ha tenido modo de trabajar en proyectos similares, pues tres de sus proyectos más importantes han sido thrillers de espionaje.

La ficción se define como un trepidante thriller de espionaje y la historia se desarrolla tras el asesinato de un alto cargo de la CIA en Madrid. A partir de ese momento que desencadena la trama, la serie sigue a Sofía Jiménez, una agente fugitiva acusada del crimen.

Asimismo, otro de los personajes principales será la viuda de la víctima, la embajadora Elizabeth Winthrop. Mientras ambas investigan el caso desde perspectivas opuestas, desentrañarán una vasta conspiración que podría alterar el equilibrio del poder mundial.

Por el momento se desconoce quiénes serán las actrices elegidas para encarnar el papel de las protagonistas, así como el resto del reparto, pero el medio estadounidense 'Deadline' ha adelantado que Otto Bathurst dirigirá los primeros episodios, mientras que Raff dirigirá varios, además de ser productor ejecutivo junto a Alexandra Milchan.