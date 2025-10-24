Apple va a por Warner Bros: el objetivo es añadir todo su catálogo dentro de Apple TV

El mundo del streaming fue sacudido recientemente tras el anuncio de Warner Bros. Discovery, que comunicó su intención de venderse al mejor postor. Paramount Skydance fue la primera en interesarse por esta gran adquisición, pero, con el paso de los días, otras empresas han mostrado su interés, entre ellas Apple. ¿El objetivo? Aumentar su propio catálogo.

Tras el anuncio de la disponibilidad de F1: La película el próximo viernes, 12 de diciembre, y del cambio de nombre de su servicio de películas y series en streaming, Apple también anunció la adquisición de los derechos para poder retransmitir la Fórmula 1 en exclusiva en los Estados Unidos durante los próximos cinco años.

¿Es posible la adquisición de Warner Bros. por parte de Apple?

Bloomberg lleva tiempo siguiendo de cerca este movimiento y, si acaba confirmándose, estaríamos ante una de las adquisiciones más relevantes en la historia de Apple. La última operación de este calibre fue la de Beats en 2013, que ascendió a 3.000 millones de dólares. Aun así, no hay que descartar que todo forme parte de una estrategia para encarecer el valor de Warner ante la posible llegada de nuevos compradores. Entre los nombres que suenan están Amazon, Netflix y Comcast.

Apple TV ha destacado desde el primer día por apostar únicamente por contenido original, una seña de identidad difícil de imaginar con producciones ajenas integradas en su catálogo. De hecho, Eddy Cue, jefe de Servicios de la compañía, comentó recientemente en un podcast que Apple no tiene intención de cerrar acuerdos de este tipo para su plataforma.

El interés de Apple por Warner viene de lejos, ya que, en el pasado, contempló la idea. Dentro de la compañía, HBO es uno de los activos más importantes y uno de los que más podría interesarle a Apple, pero no se sabe a ciencia cierta si la firma de Cupertino ha mostrado interés en uno de los servicios rivales, como es HBO Max.

Sin duda, sería una gran jugada por parte de Apple y la más beneficiada sería Apple TV+, que, poco a poco, está ganando contenido de gran calidad. Por lo pronto, en menos de dos semanas se estrenará Pluribus, una nueva serie creada por el responsable de Breaking Bad. El tiempo será el encargado de determinar si Apple presenta una oferta o no y si Warner Bros. Discovery acaba siendo adquirida.