La nueva versión de ChatGPT no te quitará el trabajo, según OpenAI

Ayer OpenAI celebró un evento online en el que anunció GPT-5, un nuevo modelo de lenguaje que, según la compañía de Sam Altman, es más inteligente, más rápido y tiene menos probabilidades de dar respuestas inexactas.

En dicha presentación, OpenAI también quiso tranquilizar a sus usuarios afirmando que, a pesar de que esta IA es la más avanzada hasta la fecha y supone un gran avance hacia la AGI (Inteligencia Artificial General), todavía no te va a quitar el trabajo.

Altman asegura que ChatGPT-5 no te quitará el trabajo porque no puede "aprender continuamente"

Son varias las voces autorizadas en Inteligencia Artificial (IA) que nos han alertado acerca del riesgo de la llegada de la AGI para el futuro del mercado laboral, ya que tanto los ingenieros de Anthropic, la empresa responsable del chatbot Claude, como el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, han vaticinado un apocalipsis laboral provocado por la IA.

Por este motivo, durante el lanzamiento de GPT-5, Sam Altman quiso dejar claro que, aunque este nuevo modelo de IA ha dado "un importante paso adelante" hacia la AGI, todavía no es capaz de realizar trabajos humanos.

Odio el término AGI porque en este momento todo el mundo lo usa para significar algo ligeramente diferente. Pero este es un importante paso adelante hacia modelos que sean realmente capaces. Este es claramente un modelo que generalmente es inteligente

Como puedes ver en las declaraciones de Sam Altman que te dejamos sobre estas líneas, para Open AI la AGI es algo diferente, ya que la define como un sistema altamente autónomo que supera a los humanos en el trabajo económicamente más valioso, es decir, puede hacer el trabajo de una persona.

Partiendo de esta base, Altman ha admitido que a ChatGPT-5 todavía le falta "algo bastante importante" para poder convertirse en una AGI y eso no es otra cosa que el aprendizaje constante:

Este no es un modelo que aprende continuamente a medida que se implementa a partir de las cosas nuevas que encuentra, algo que, para mí, parece que debería ser parte de AGI

A pesar de que no nos va a quitar el trabajo, Altman quiso recalcar que GPT-5 supone un gran avance respecto a las versiones anteriores, ya que hablar con el nuevo ChatGPT será como hacerlo con un experto de nivel de doctorado: