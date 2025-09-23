El plan más barato de ChatGPT se extiende a más partes del mundo

El mundo de las suscripciones requiere de un estudio de características y de situar en una balanza las necesidades del usuario para ver cuál de las opciones que pueden ofrecerse del servicio en cuestión es la que mejor se adapta a las necesidades de uno. Habrá quien piense en plataformas de streaming como HBO de forma automática, pero también los asistentes de inteligencia artificial van en la misma línea con diversos planes de pago.

Existen algunas alternativas que, pese a ser todo lo que uno querría, resultan difíciles de asumir a nivel coste a medio plazo. Esto lo han detectado compañías como OpenAI, la empresa matriz detrás de ChatGPT, que hace poco más de un mes puso a disposición de sus clientes ChatGPT GO, una versión reducida de su popular asistente. Esta opción estuvo en un principio limitada geográficamente a India, aunque ahora amplía fronteras.

Primero en India y ahora en Indonesia

Por unos 4 euros al mes el usuario tiene acceso a un modelo recortado en cuanto a características, pero superior a la versión sin coste, y ahora los usuarios de ChatGPT en Indonesia también podrán contratar la suscripción de gama media de OpenAI: una alternativa a la versión gratuita y más económica que ChatGPT Plus, cuyo coste se sitúa en los 23 euros mensuales.

Así lo anunció a través de su perfil en la red social ‘X’ Nick Turley, director de ChatGPT. En su publicación, Turley apuntaba que por solo 75,000 rupias indonesias (3,82 euros al cambio) los usuarios de ChatGPT GO verán multiplicado por diez el límite de uso con respecto a la versión gratuita tanto para enviar preguntas como para generar imágenes o subir archivos. El plan GO también mejora la capacidad del chatbot de recordar conversaciones previas para contar con más contexto a la hora de ofrecer respuestas más adecuadas.

El director de producto de ChatGPT anuncia el lanzamiento de ChatGPT GO en Indonesia Nick Turley vía 'X'

La elección de Indonesia como segundo escenario para lanzar la opción de su suscripción de bajo coste, como en un primer momento la de India, no es casual. Indonesia se encuentra, según palabras del propio Turley, en el top cinco de países con más usuarios semanales activos en ChatGPT:

“Es emocionante ver la rápida adopción de la IA en Indonesia, que ya es uno de los cinco principales mercados de ChatGPT en cuanto a usuarios activos semanales”

Una circunstancia que ha tenido en cuenta OpenAI para que Indonesia sea el segundo país en el que pone a disposición de los usuarios la versión económica de su plan de pago. Con ChatGPT GO, OpenAI espera reforzar el avance de su asistente de inteligencia artificial todavía más.

El optimismo para ello lo respaldan los datos obtenidos en India, donde, desde el lanzamiento de ChatGTP GO el pasado mes de agosto, el número de suscriptores ha aumentado más del doble. El modelo de negocio parece calar entre los usuarios y habrá que ver si OpenAI opta por la opción de expandir ese éxito de forma más global.