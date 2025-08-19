ChatGPT Go es la nueva versión barata de ChatGPT, pero no podrás contratarla

Los usuarios de ChatGPT llevan tiempo escuchando hablar de la posibilidad de una suscripción más económica dentro de los planes de pago del chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Primero a través de una suscripción anual y escasos días después del lanzamiento de GPT-5 comenzó a estar presente la idea de una suscripción “low cost”, pero con restricciones.

Y precisamente esta es la primera de las opciones que se ha confirmado a tenor de lo recogido en el medio especializado Gizmochina, que informa del lanzamiento del nuevo plan de suscripción llamado ChatGPT Go en la India que estará disponible de forma gradual para todos aquellos que utilicen el servicio en el país asiático.

Plan económico centrado en el país asiático

Se trata de un plan ideado para dar acceso a las funciones de inteligencia artificial más populares del chatbot conteniendo el precio del servicio. ¿La parte negativa? Que por el momento se trata de un tipo de suscripción que se ha lanzado fuera de nuestras fronteras y que se va a quedar de forma exclusiva en la India, país con más volumen de usuarios de ChatGPT junto a Estados Unidos con el 16% de los visitantes globales.

El coste del servicio se sitúa en 399 rupias mensuales, lo que al cambio se traduce en algo menos de 4 euros, coste que en caso de llegar la suscripción a más territorios sería tentador para muchos usuarios. A través de ChatGPT Go los usuarios de la India tienen acceso extendido a las capacidades de GPT-5, mayor memoria del chatbot para que las respuestas otorgadas sean más refinadas, pueden generar más imágenes o subir más archivos.

La parte negativa para los usuarios de este plan básico de suscripción a ChatGPT Go es a lo que deben renunciar en comparación al que hasta el momento era el plan más accesible de suscripción, ChatGPT Plus. El nuevo plan disponible en India deja fuera de la suscripción el acceso a GPT 4o, el modelo más alabado de OpenAI hasta la fecha y del que más usuarios se han acordado tras el lanzamiento de GPT-5, hasta el punto de que Sam Altman y el resto de su equipo tuvieron que rectificar y volver a dar acceso a sus modelos antiguos.

En la suscripción de ChatGPT Go de India quienes utilicen el modelo de inteligencia artificial generativa tampoco van a tener acceso a Sora, la herramienta de generación de video impulsada por OpenAI. Se trata por tanto de una versión recortada en cuanto a su precio, pero también en cuanto al acceso a algunos de los recursos así como a su alcance, puesto que, por el momento, se centra en su lanzamiento y expansión en la India.