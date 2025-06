Problemas para CarPlay Ultra: las principales marcas rechazan incorporarlo

Apple presentó el pasado mes de mayo CarPlay Ultra, una evolución de su sistema para vehículos que promete integrar a fondo el iPhone con los sistemas del coche, proporcionando información en tiempo real en todos los paneles del conductor —desde el cuadro de instrumentos hasta la pantalla central— y adaptándose al diseño visual de cada fabricante. Sin embargo, el camino hacia su adopción no está siendo precisamente el mejor.

Cuando Apple anunció oficialmente CarPlay Ultra, solo Aston Martin se subió al tren desde el principio, y poco después Porsche confirmó que también lo integraría en sus próximos modelos. Pero el resto de marcas que Apple había listado como “socios futuros” han comenzado a bajarse del carro… o, al menos, a guardar un silencio bastante sospechoso.

Ni Audi, ni Mercedes, ni Renault

Una de las primeras en desmarcarse fue Mercedes-Benz, que en abril del año pasado ya dejó claro en un podcast que no tenía intención de adoptar esta nueva interfaz. Ahora, un informe de Financial Times revela que Audi ha tomado la misma decisión, y no está sola.

Según el informe, Volvo, Polestar y Renault también han descartado implementar CarPlay Ultra, a pesar de que Apple insinuó lo contrario hace solo unas semanas. De hecho, Renault habría sido tajante: “No intentes invadir nuestros propios sistemas”, fue la respuesta que, supuestamente, dieron a Apple.

¿El motivo de este rechazo colectivo? El dinero. Simon Middleton, socio de McKinsey, lo explica así: “Los fabricantes occidentales están buscando cómo seguir creciendo en un mercado que ya ha tocado techo en términos de ventas. En el competitivo segmento premium, también se lucha por diferenciarse”. Y esa diferenciación —y monetización— pasa por servicios propios por suscripción dentro del coche, algo que Apple podría limitar si controla la interfaz y la experiencia del usuario.

La única buena noticia para Apple es que CarPlay en su versión clásica sigue estando a salvo: varias encuestas coinciden en que muchos compradores lo consideran un elemento imprescindible a la hora de elegir coche. Gracias a los cambios que llegarán con iOS 26, la experiencia será mucho mejor con nuevos iconos y cambios en la interfaz.