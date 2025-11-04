¿Problemas de cobertura en DIGI? Esta es la recomendación de la operadora para solucionarlos

DIGI, el operador de origen rumano que ha ganado terreno en el mercado español por sus tarifas competitivas, se enfrenta a un nuevo reto: las quejas por pérdida de cobertura móvil. En las últimas semanas, numerosos usuarios han reportado a través de redes sociales una disminución significativa en la calidad de la señal, incluso en zonas urbanas donde antes no se registraban problemas.

Este fenómeno se produce en un momento clave para la compañía, que estudia una posible salida a bolsa con el objetivo de financiar su expansión en España. Desde su llegada en 2008, DIGI ha experimentado un crecimiento acelerado, lo que ha exigido inversiones constantes en infraestructura. Sin embargo, este ritmo también ha generado tensiones técnicas que afectan la experiencia de sus clientes.

Uno de los mensajes más compartidos en la red social X proviene de un usuario que afirma que desde hace semanas recibe muy poca señal, y que en varias ocasiones ha quedado incomunicado. Otro usuario sugirió que DIGI estaría migrando de la red de Movistar a su propia infraestructura, lo que explicaría la pérdida de calidad. La compañía ha desmentido esta información, asegurando que su servicio móvil sigue operando sobre la red de Movistar, una de las más robustas del país.

DIGI aclara que no se está llevando a cabo ninguna migración y que cualquier problema debe atribuirse a incidencias puntuales en la zona o a configuraciones erróneas en el dispositivo. Para resolver estas situaciones, la operadora ha publicado una guía con pasos técnicos que pueden ayudar a recuperar la cobertura:

Recomendaciones técnicas:

Reiniciar el dispositivo móvil , para solucionar fallos temporales y reconectar a la red.

Activar y desactivar el modo avión , lo que fuerza un restablecimiento de las conexiones inalámbricas.

Extraer y volver a insertar la tarjeta SIM , para descartar problemas de contacto físico.

Restablecer la configuración de red, eliminando posibles errores persistentes en el sistema.

La compañía recuerda que la cobertura móvil depende de múltiples factores, como la ubicación geográfica, la saturación de la red, las condiciones climáticas y las interferencias locales. En zonas muy concurridas o remotas, es normal que la señal fluctúe, independientemente del operador contratado.

Según datos de plataformas de seguimiento de incidencias, los problemas en la red de DIGI se han intensificado desde finales de octubre, afectando principalmente al acceso a internet móvil y a las llamadas. Aunque no se trata de una caída masiva, sí se han reportado interrupciones intermitentes en varias regiones del país.

DIGI recomienda contactar directamente con su servicio técnico a través de sus canales oficiales, X, página web o atención telefónica, para recibir asistencia personalizada. La compañía asegura que cada caso será analizado de forma individual para ofrecer una solución adecuada.