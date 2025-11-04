iOS 26.1 modifica cómo apagamos las alarmas, pero existe un ajuste para volver al método anterior

Apple ha lanzado recientemente la versión oficial de iOS 26.1 para todos, la cual incluye muchas novedades interesantes, pero hay una en especial que no ha gustado a todo el mundo: la forma en la que se detienen las alarmas ha cambiado y ahora se hace deslizando un botón en lugar de pulsarlo. Sin embargo, existe un ajuste con el que se puede revertir el cambio y volver al método convencional.

Pese a que se ha añadido este cambio polémico, iOS 26.1 también ha traído otras novedades interesantes, como un nuevo gesto que permite la edición de texto de forma más rápida, nuevos gestos en Apple Music para cambiar de canción, una nueva opción para desactivar el acceso a la cámara con un gesto de deslizamiento o la eliminación de la etiqueta “beta” en los ajustes de Apple Intelligence.

Una de las grandes bazas de iOS 26 es que muchos de los cambios que se han introducido se pueden revertir. Se puede revertir el nuevo aspecto de Safari, la app Teléfono o, incluso, de Liquid Glass, que es posible hacer que luzca más opaco. Y también se puede hacer lo propio con la nueva forma de detener las alarmas.

Sin embargo, la diferencia en este caso es que se puede volver al método convencional a través de un ajuste de Accesibilidad llamado Preferir acciones de un solo toque. ¿Qué quiere decir? Pues que acciones que se hacen de algún modo que no sea un toque pasen a hacerse con un toque, como es el caso de la detención de las alarmas, algo de lo que me avisó José Alberto Gutiérrez Prados en X.

Como te adelantaba, iOS 26.1 introduce una nueva forma de detener las alarmas o los temporizadores: pasa a hacerse deslizando un botón, como el mítico “Deslizar para desbloquear” que estuvo durante años en iOS. Pero, gracias al ajuste de Accesibilidad mencionado, las alarmas volverán a detenerse pulsando en un botón.

iOS 26.1 tiene un ajuste para volver a las alarmas de siempre Difoosion

Para ello, solo tienes que seguir los pasos de a continuación:

Abrimos la app Ajustes en el iPhone. Entramos en Accesibilidad. Pulsamos en Tocar. Activamos la opción Preferir acciones de un solo toque.

Aunque pueda parecer un cambio menor, es curioso cómo una simple modificación en la interfaz puede alterar por completo la dinámica de uso a primera hora de la mañana. Para muchos, pulsar el botón era casi un gesto automático imposible de pensar. Con esta opción, iOS 26.1 demuestra que Apple sigue escuchando al usuario y adaptando pequeños detalles que marcan la diferencia en el día a día.