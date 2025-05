Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn: "El problema es que las universidades no han cambiado"

La inteligencia artificial ha cambiado muchos aspectos de la sociedad, y uno de ellos es el estudio. Modelos como ChatGPT han revolucionado la forma en la que los estudiantes realizan sus tareas y se enfrentan a los exámenes, lo que ha generado un debate sobre cómo debe utilizarse esta nueva herramienta.

Uno de los que se ha sumado a este debate es Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. En su pódcast Possible, ha advertido que las universidades deben adaptarse a esta nueva realidad, ya que los tradicionales exámenes escritos ya no son suficientes. "El problema es que las universidades no han cambiado", afirmó.

El futuro pasa por los exámenes orales

ChatGPT en un iPhone Unsplash

Uno de los cambios más importantes que prevé Hoffman es la adopción de exámenes orales. Según indicó, este tipo de pruebas resulta más difícil de falsificar y obliga a los estudiantes a tener un conocimiento más profundo de la materia. A diferencia de un ensayo, que puede ser generado en segundos por un chatbot, un examen oral requiere comprensión real y capacidad de razonar.

Desde la explosión de ChatGPT en 2022, la IA se ha convertido en una herramienta básica para muchos estudiantes. "Puedes pasar 30 horas escribiendo un ensayo o puedes dedicar 90 minutos a generar uno con IA, pero, claramente, eso no te da lo que realmente necesitas", apuntó.

Sin embargo, no considera que esta tecnología sea una enemiga. Es más, opina que los profesores deben aprender a convivir con ella y sacarle partido. Una de sus propuestas es que los docentes generen ensayos con herramientas como ChatGPT para mostrar a sus alumnos cómo no deben estructurar un trabajo: "Si los ensayos de IA son mediocres, enséñales por qué lo son".

Para el empresario, resulta esencial que el profesorado deje de aferrarse al statu quo y comience a explorar cómo incorporar la IA en sus asignaturas. Ignorarla, dijo, sería un error que afectará tanto a profesores como a estudiantes. Además, recordó que el mundo laboral del futuro estará profundamente marcado por estas tecnologías. "Tienen que aprender de esto" afirmó.

"La función más importante de un educador hoy en día es preparar a los estudiantes para ser participantes capaces, sanos y felices en el nuevo mundo. Eso pasa, inevitablemente, por saber trabajar con la inteligencia artificial", concluyó.