Sam Altman, CEO de OpenAI, se queda sin palabras: "Lo que está pasando ahora mismo es alucinante de ver"

Sam Altman es posiblemente una de las figuras más relevantes en el mundo actual de la tecnología. Desde que ChatGPT empezó a despuntar unos años atrás, su semblante se ha ido viendo de manera recurrente lanzando declaraciones tan controvertidas como interesantes. Su visión sobre el mundo es muy valiosa, sobre todo si tenemos en cuenta que es uno de los principales partícipes de los resortes de cambio que está teniendo el mundo de hoy en día. Y es que, su tecnología es la que está causando este gigantesco cambio. Incluso Altman se dedica a explicar cuáles son las claves para triunfar con tu negocio, porque su empresa es una de las más valiosas del mundo.

En este cambio de paradigma, ChatGPT ha tenido un valor fundamental. Van prácticamente a revolución por semana desde que lanzaron GPT-3, pero el último ha sido el de la generación de imágenes, ya que lo han mejorado de forma muy notable respecto a las versiones anteriores. Uno de los países en los que más éxito ha tenido este cambio ha sido en la India, nación que ha dejado increíblemente sorprendido a Sam Altman por su poder imaginativo para crear nuevas imágenes con la IA.

Parece que Altman quiere acabar con el trabajo de los ilustradores, no solo de los programadores, porque sus últimas creaciones están siendo muy utilizadas por todo el mundo y además han mejorado la calidad de una manera brutal.

El mundo en cambio

Sam Altman está de dulce. Desde el lanzamiento de su nueva versión de DALL-E - la IA de creación de imágenes de OpenAI - no para de compartir creaciones que han hecho los fans de la inteligencia artificial. En este sentido, el país que más está desarrollando este tipo de hallazgos es la India.

"Lo que está pasando con la adopción de la IA en la India ahora mismo es increíble de ver" aseguraba Sam Altman, que se mostraba realmente emocionado por ver todo lo que estaba haciendo el país del Ganges con la tecnología que ofrece la empresa de Altman: "Nos encanta ver la explosión de creatividad, India está sorprendiendo al mundo".

No siempre ha tenido buenas palabras para la India. En el pasado ha vertido declaraciones muy negativas sobre el país, asegurando que no tenían nada que hacer contra ellos en Inteligencia Artificial y que ni siquiera lo intentaran. Este discurso fue muy criticado, al considerar que tenía un importante sustrato racista tras de sí. No obstante, parece que está encauzando la situación últimamente con sus últimas frases en Twitter.