Los Samsung Galaxy A también se actualizan a One UI 8 con Android 16: el Galaxy A56 5G es el primero en recibirla

Tal como prometió, Samsung continúa desplegando la actualización a One UI 8 con Android 16 en los mejores terminales de su catálogo, no solo los de gama alta, sino también los de gama media. Una buena prueba de ello es que después de liberar esta nueva versión de One UI en los Samsung Galaxy S25 y en su penúltima generación de terminales plegables, los Samsung Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6, ahora el gigante surcoreano ha hecho lo propio con uno de sus Galaxy A más recientes, el Samsung Galaxy A56 5G.

El Samsung Galaxy A56 5G recibe la actualización a One UI 8.0 y Android 16 en Corea

Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, el popular filtrador Tarun Vats ha publicado un post en X, la antigua Twitter, en el que revela que Samsung ha comenzado a liberar la actualización estable a One UI 8.0 con Android 16 en los Galaxy A56 5G de Corea del Sur.

Esta nueva actualización de software llega con las versiones de firmware A566SKSU2BYI5, A566SSKC2BYI5 y A566SKSU2BYI5 y comenzará a aterrizar en los modelos del resto de regiones del mundo, incluida España, a partir del próximo 25 de septiembre de 2025.

Este nuevo firmware trae al Samsung Galaxy A56 5G todas las novedades de One UI 8 y de Android 16, entre las cuales debemos destacar una renovada interfaz de usuario más fluida y personalizable con un nuevo diseño de reloj que se adapta al fondo de pantalla que tengas puesto, nuevas funciones impulsadas por IA como 'Now Brief' y 'Now Bar', una mayor integración de Gemini, el chatbot de IA de Google y las "Live Updates" o Actualizaciones en vivo, una característica de Android 16 que te muestra una pequeña píldora ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando usas apps como YouTube Music, YouTube, Pocket Casts o Google Maps.

Una vez que esta actualización del sistema para el Galaxy A56 5G esté disponible en los modelos de todo el mundo, podrás actualizar tu smartphone siguiendo los pasos habituales: accede al menú de Ajustes, entra en el apartado Actualización de software y toca en la opción Descargar e instalar.