Samsung producirá pantallas plegables para "una gran empresa americana": ¿serán para el iPhone Fold?

Todo parece indicar que Apple lanzará su primer iPhone plegable en septiembre del año que viene, marcando la entrada de la firma de Cupertino en un mercado que lleva tiempo en marcha. Aunque la fecha de lanzamiento es, por ahora, solo un rumor, es muy posible que sea cierta, ya que recientemente ha llegado la que podría considerarse la confirmación definitiva.

Lee Cheong, presidente de Samsung Display, confirmó hace poco los planes de su compañía para comenzar la producción de pantallas OLED destinadas a móviles plegables de “una gran empresa americana”, que muy probablemente sea Apple. Desde hace tiempo se sabe que la firma surcoreana sería el principal proveedor de paneles para el iPhone plegable, y este anuncio encaja perfectamente con los plazos previstos.

Un iPhone plegable que se diferenciará de la competencia en muchos aspectos

Tal y como reporta Chosun Biz, el presidente de Samsung Display, en una entrevista con periodistas en Seoul, confirmó que la compañía se está preparando para empezar la producción de paneles OLED destinados a smartphone plegables con un único destinatario: una gran empresa estadounidense. Aunque en ningún momento se especificó el nombre del cliente, todo apunta a que sería Apple.

Aunque se trata de una especulación, los tiempos concuerdan, ya que el iPhone plegable se lanzaría en menos de un año junto a algunos modelos de la serie iPhone 18 como los modelos Pro o el modelo Air, ya que el modelo base podría lanzarse en marzo de 2027 y separar así el lanzamiento de la gama, tal y como hacen empresas como Samsung.

Apple trabaja en un iPhone plegable que podría convertirse en el dispositivo más fino jamás fabricado por la compañía, algo que ha conseguido en el iPhone Air. Se espera que mida entre 4,5 y 4,8 mm cuando esté desplegado, superando incluso a los iPad Pro. Incluiría una bisagra casi invisible, materiales premium y un diseño elegante pensado para ofrecer una experiencia ligera y sofisticada.

Este nuevo modelo adoptaría un formato tipo libro, con una pantalla interior de alrededor de 7,8 pulgadas y una exterior de 5,5 pulgadas para usarlo cerrado. Contaría con cuatro cámaras, lector de huellas lateral y un módem diseñado por Apple, reduciendo su dependencia de terceros y reforzando la integración entre hardware y software.