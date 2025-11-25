La serie de 'Far Cry' es oficial y se parecerá a 'Fargo'

Puede que con el primer y el segundo juego no tuviéramos esa sensación, pero al ponernos a los mandos (o teclas) de Far Cry 3, con esa historia y Vaas Montenegro y su "peculiar" personalidad, muchos pensamos que era algo que no nos importaría ver trasladado al mundo del cine, o de las series, vaya.

Los siguientes títulos de Ubisoft repitieron fórmula, y ahora, tras varios rumores, nuestros deseos se han hecho realidad y FX ha confirmado una serie basada en la franquicia que llegará en un futuro a Hulu en Estados Unidos y a Disney+ en el resto del mundo.

En buenas manos

Lo hará además de la mano de dos nombres con un largo recorrido en el canal: Rob Mac, creador de Colgados en Filadelfia y productor ejecutivo de Bienvenidos a Wrexham, y Noah Hawley, responsable de Fargo y Alien: Planeta Tierra. Ambos cocrearán la serie, y Mac incluso estará delante de las cámaras en un papel todavía no revelado.

Como los juegos que la inspiran, la adaptación televisiva apostará por el formato antológico. Cada temporada contará con un reparto y una ambientación distintos, una estructura que Hawley relaciona directamente con su experiencia en Fargo.

El propio showrunner lo explica: "Lo que me encanta de la franquicia Far Cry es que es una antología. Cada juego es una variación de un tema, del mismo modo que cada temporada de Fargo es una variación sobre un tema". Por ello, su intención es construir una gran serie de acción que pueda reinventarse año tras año mientras sigue explorando "la naturaleza de la humanidad a través de un prisma complejo y caótico".

Por ahora no hay detalles argumentalesni fecha aproximada de estreno, pero lo que sí está claro es que, al igual que Fargo, cada temporada de Far Cry será una historia independiente que se enfrentan a un nuevo escenario y a nuevos personajes.

Un acuerdo que seduce a ambas partes

Desde FX celebran esta unión creativa. Nick Grad, presidente de FX Entertainment, asegura que "FX ha tenido magníficas colaboraciones con Rob Mac y Noah Hawley a lo largo de seis series y 32 temporadas, y no podríamos estar más emocionados de que se unan para Far Cry".

Grad añade que confía plenamente en que ambos sabrán contar esta historia de un modo "original, apasionante y tremendamente entretenido", además de agradecer a Ubisoft la confianza depositada en la cadena.