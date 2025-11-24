'Misión Imposible: Sentencia Final', 'M3GAN 2.0' y 'Agárralo como puedas' se estrenan en streaming

Siempre con alguna que otra excepción más o menos destacable, es verdad que, para muchos, sobre todo aquellos que gustan de ver grandes blockbusters, 2023 y 2024 no fueron especialmente boyantes, pero 2025 ha resultado ser otro cantar.

De entre todas las películas estrenadas a lo largo del año, sin contar por supuesto las que lo han hecho o lo van a hacer en esta recta final, hay tres, de también tres géneros diferentes, que nos han llamado especialmente la atención, y por fortuna y aunque han tardado, al menos dos de ellas, ya tienen fecha de estreno en streaming tras su paso por salas y plataforma de destino, pues todas llegarán a SkyShowtime en exclusiva.

'Misión Imposible: Sentencia Final'

SkyShowtime estrenará Misión Imposible: Sentencia Final el 17 de diciembre, apenas unos meses después de su paso por cines. Tom Cruise vuelve a encarnar a Ethan Hunt en una entrega que insiste en el lema de la saga: nuestras decisiones nos definen.

Junto a él aparecen Hayley Atwell, Simon Pegg y Hannah Waddingham en una historia nuevamente centrada en una amenaza mundial que requiere de las habilidades del agente del FMI. El filme presenta además nuevas secuencias de acción diseñadas para superar las ya habituales cotas de espectacularidad de la franquicia.

'M3GAN 2.0'

El terror tecnológico regresa el 26 de enero con M3GAN 2.0, secuela directa del éxito que redefinió las muñecas asesinas en clave de inteligencia artificial. Dos años después de los crímenes cometidos por la primera M3GAN, Gemma debe resucitar a su creación para frenar a Amelia, un arma militar desarrollada a partir de tecnología robada.

El proyecto supone el regreso de Gerard Johnstone a la dirección y de Allison Williams al papel protagonista, en un relato que amplía el universo planteado en la película original.

'Agárralo como puedas'

La comedia llegará el 19 de febrero con Agárralo como puedas, encabezada por Liam Neeson como Frank Drebin Jr., heredero espiritual, y literal, del icónico teniente. La cinta, dirigida por Akiva Schaffer y producida por Seth MacFarlane y Erica Huggins, sigue a Drebin Jr. en su intento por frustrar el plan de un magnate empeñado en devolver al mundo a los tiempos previos a internet.

Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand y Danny Huston completan un reparto pensado para una aventura disparatada.

También tendremos cine familiar

La plataforma también apuesta por el cine familiar durante esta campaña. Cómo entrenar a tu dragón, la adaptación en acción real del clásico animado de DreamWorks, se estrenará el 25 de diciembre, trayendo de vuelta la historia de Hipo y Desdentao bajo la dirección de Dean DeBlois.

Justo después, el 30 de diciembre, llegará Pitufos, una nueva aventura en la que los pequeños héroes azules deben rescatar a Papá Pitufo y descubrir un secreto familiar que marca su destino. SkyShowtime cierra así un final de año repleto de estrenos para todos los públicos.