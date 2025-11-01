Mariah Carey inaugura la Navidad convertida en un ángel con un vestido blanco impecable

Cuando ponemos el broche de oro a Halloween todos sabemos cuál es el siguiente paso y este año ha vuelto a ocurrir. Mariah Carey se ha descongelado para inaugurar la Navidad con su tradicional e icónico It's time (Es la hora). Una señal para ir decorando temáticamente nuestro hogar, sacar el árbol con las guirnaldas o comenzar a ver los regalos. De nuevo, se ha convertido en la gran protagonista de este 1 de noviembre con el arranque de su tema All I Want For Christmas Is You.

El inicio de la Navidad con un vestido impecable

Como decíamos, Mariah Carey tiene la tradición de publicar un vídeo cada 1 de noviembre a modo de inicio de la época más mágica del año. Una fecha en la que todo el mundo estamos pendientes de ver cómo lo ha enfocado o qué estilismo ha escogido. Pues bien, la cantante no ha vuelto a dudar en convertirse en todo un ángel con un vestido blanco impecable que también servirá a modo de inspiración para estas fiestas.

No se trata de una elección al uso, sino todo un símbolo de la Navidad, donde el blanco se convierte en uno de los más socorridos en los atuendos. Además, se trata de toda una personificación de las pureza que destaca en la temporada. El vestido de Mariah Carey destaca por un corte largo junto con un corpiño con ballenas visibles, mangas largas perfectamente ajustadas y una falda con cola sutil y abertura lateral.

Convertida en una estética angelical

Se trata de un vestido blanco impoluto que es perfecto tanto para las cenas de empresa como en Nochebuena, comida de Navidad o Fin de Año. No obstante, Mariah Carey le ha dado el toque angelical con una serie de complementos. Y es que ha deslumbrado con unas alas de pluma de tamaño XXL, así como con una corona joya, minimalista y decorada con estrellas.

Con todo ello, también ha dado un toque más lujoso con unas sandalias de tacón sensato en blanco adornadas con plumas. En términos de belleza, como bien ha colaborado con Sephora este año, le hemos visto con un look de maquillaje de acabado luminoso con tonos rosados y su melena suelta rizada.

Uno de los vídeos más virales

Se trata de uno de los vídeos más virales a estas alturas del año, donde Mariah Carey cautiva a una infinidad de personas a nivel internacional. Dicho contenido se ha publicado en su cuenta oficial hace escasas cinco horas y ya cuenta con 800.000 likes y más de 200.000 compartidos, donde los usuarios suelen resubirlos a Instagram Stories convirtiéndose en todo un nuevo tema.

Esta vez se basa en un elfo que roba todos los cosméticos y regalos de Navidad con el fin de que este año no se celebre. Sin embargo, la artista lo congela y se convierte en la Mamá Noel con su traje tradicional y su It's Time.