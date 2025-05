Tan claustrofóbica como 'Silo', pero rompiendo los esquemas como 'The Last of Us': es la serie del momento

Pocas series recientes han dado tanto que hablar como esta, que, al igual que éxitos como Silo y The Last of Us, explora de formas muy distintas cómo el poder desfigura la realidad y obliga a sus protagonistas a luchar por no perderse a sí mismos. Detrás de ella se encuentran las mentes de Dan Erickson como creador y Ben Stiller como director, que sorprende saliéndose de la comedia para construir un universo oscuro y absorbente que mete en una coctelera tres géneros bien distintos: thriller psicológico, ciencia ficción y crítica social.

La idea de dividir por completo la vida personal y la profesional a través de un chip cerebral puede sonar simple, pero esta serie le da una vuelta de tuerca total. Su recepción ha sido brutal, con un 96% y 78% de aprobación de expertos y espectadores en Rotten Tomatoes, y aunque su palmarés sigue a cero, ya acumula nominaciones a los Emmy y Globos de Oro, entre otros premios de prestigio. Pero, más allá de los números, lo que verdaderamente la eleva a la categoría de joya moderna es su habilidad para perturbar sin necesidad de grandes trucos.

Dos mentes, una vida: esta es la serie que te hará dudar de tu identidad

En Lumon Industries, una empresa tan extraña como hermética, algunos empleados aceptan una operación quirúrgica que les borra la memoria… a medias. Gracias a un chip implantado en el cerebro, su conciencia se divide en dos: durante el horario laboral no recuerdan nada de su vida personal, y viceversa, al salir del trabajo no conservan ningún recuerdo de lo que han hecho en la oficina. Son dos versiones distintas de una misma persona: los innies y los outies. Esto nos lleva hasta nuestro protagonista: Mark Scout (Adam Scott), un empleado del Departamento de Refinamiento de Macrodatos, que ha pasado por una pérdida reciente y ve en este sistema una vía de escape a su dolor.

Su día a día consiste en clasificar números sin saber para qué, rodeado de recompensas absurdas, normas extrañas y una vigilancia constante, pero según se acumulan las rarezas, tanto él como sus compañeros empiezan a hacerse preguntas. ¿Qué es realmente Lumon? ¿Por qué nadie entiende lo que está haciendo? ¿Y quién fue Kier Eagan, el fundador al que todos parecen venerar como a un dios? A medida que los protagonistas tratan de romper esa barrera artificial que divide sus vidas, la serie se vuelve cada vez más inquietante. En la segunda temporada, las consecuencias de cruzar esa línea son más profundas de lo que imaginaban, y Lumon no está dispuesta a dejarles escapar tan fácilmente.

Si aún no has caído en cuál es, apunta bien este título: 'Severance', en español 'Separación', porque es una de esas series de las que todo el mundo acabará hablando (aunque ya lo están haciendo). Puedes verla exclusivamente en Apple TV+, y es una apuesta segura si buscas algo realmente diferente para este puente. Con solo dos temporadas y un total de 19 episodios de entre 40 y 60 minutos cada uno, es perfecta para un maratón intenso de un par de días.