Uno de los Samsung Galaxy A más recientes recibe una importante actualización de software

Tras lanzar el último parche de seguridad de Android, el correspondiente al mes de mayo, en sus nuevos buques insignia, unos Samsung Galaxy S25 que están teniendo un gran éxito de ventas, el gigante surcoreano continúa desplegando la actualización de seguridad de mayo en más terminales de su catálogo y el último smartphone de la marca en recibirla ha sido la variante más avanzada de su nueva generación de móviles dentro la serie Galaxy A. Nos referimos, por supuesto, al Samsung Galaxy A56 5G.

Esto es todo lo que incluye la última actualización de Android que está llegando a los Samsung Galaxy A56 5G

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, Samsung ha empezado a liberar una nueva actualización de software en los Samsung Galaxy A56 5G de todo el mundo con la versión de firmware A566BXXU3AYDK.

Esta nueva actualización incluye el parche de seguridad de mayo de 2025, el cual corrige varias docenas de problemas relacionados con la privacidad y la seguridad, solventa un buen número de errores descubiertos en la interfaz de usuario en parches previos y mejora la estabilidad y el rendimiento de este gama media premium de Samsung.

Pero eso no es todo, ya que este nuevo software también actualiza One UI 7 con una función que no tenía hasta ahora y que sí estaba presente en otros dispositivos como los Galaxy S25: el acceso al chatbot de IA de Google, Gemini, desde el botón de encendido del smartphone.

Así, a partir de ahora, si mantienes pulsado el botón de encendido de tu Galaxy A56 se te abrirá Google Gemini y podrás hacerle preguntas acerca de cualquier tema, usar el Asistente de la gran G para encontrar sitios para cenar en Google Maps y, como también está integrado con apps nativas de Samsung como Notas, Calendario, Recordatorio y Reloj, pedirle que guarde una nota, que cree un recordatorio o que active una alarma a una hora determinada.

En el caso de que quieras que se active otro asistente como Samsung Bixby o que desees desactivar este acceso directo para que te aparezca el clásico menú de apagado al realizar una pulsación larga sobre el botón de encendido, podrás hacerlo entrando en el menú de Ajustes del smartphone, accediendo a la sección Características avanzadas y pulsando en la opción Botón lateral.

Si tienes un Samsung Galaxy A56 5G y quieres aplicar esta nueva actualización de software tan solo debes seguir el procedimiento habitual: accede al panel de configuración de tu terminal, entra en el apartado Actualización de software y toca en el botón Descargar e instalar.