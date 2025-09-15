Un vídeo del desmontaje del nuevo Samsung Galaxy S25 FE demuestra que es más fácil de reparar que su antecesor

Hace unas semanas, Samsung lanzó al mercado el último integrante de la serie Galaxy S25, un Galaxy S25 FE que destaca por contar con un diseño renovado, con un sistema de cámaras mejorado, con muchas funciones de IA y con soporte de actualizaciones durante los próximos 7 años.

Pues bien, como las primeras unidades del Galaxy S25 FE han comenzado a llegar a sus nuevos dueños, un conocido youtuber ha aprovechado la ocasión para desmontar el nuevo "Fan Edition" de la marca surcoreana y mostrarnos que este modelo es incluso más fácil de reparar que el Galaxy S24 FE.

El nuevo Samsung Galaxy S25 FE consigue una nota de sobresaliente en reparabilidad

Como podemos leer en el medio SamMobile, el popular canal de YouTube PBKreviews ha publicado, recientemente, un vídeo del desmontaje del nuevo Samsung Galaxy S25 FE en el que, además de mostrarnos el interior del dispositivo, también confirma que el índice de reparabildad de este terminal es superior al de su predecesor.

Tal como puedes apreciar en citado vídeo, el cual te dejamos sobre estas líneas, este conocido youtuber asgura que es realmente sencillo desmontar el panel posterior, el conjunto de altavoces, la batería, la placa base, la pantalla y otros componentes del Galaxy S25 FE y que, por este motivo, le ha dado una puntuación de sobresaliente en reparabilidad : 9 sobre 10.

Hay que recordar que PBKreviews le había dado una nota de 8,5 sobre 10 al Galaxy S24 FE y explica que el nuevo Galaxy S25 FE tiene una nota más alta que este modelo porque permite reemplazar más fácilmente algunas piezas del mismo como, por ejemplo, el puerto de carga.

Esta es la puntuación de reparabilidad desglosada del Samsung Galaxy S25 FE PBKreviews

Por lo tanto, si estás dudando entre comprar el Samsung Galaxy S24 FE o el nuevo Galaxy S25 FE, debes saber que además de contar con un diseño mejorado, un apartado fotográfico más avanzado y nuevas funciones de IA, el "Fan Edition" más reciente también es más fácil de reparar.