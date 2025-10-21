Xiaomi
Vuelve la Polaroid: Xiaomi lanza en España una mini impresora fotográfica de bolsillo que vas a querer comprar
Características, disponibilidad y precios de la nueva Xiaomi Portable Photo Printer Pro, la impresora fotográfica portátil más avanzada de la marca hasta la fecha
El catálogo de productos de Xiaomi es tan amplio que es imposible que conozcas todos los dispositivos que forman parte del mismo y seguramente unos de los más desconocidos son sus impresoras fotográficas de bolsillo. Pero parece que, poco a poco, el gigante chino quiere darlas a conocer trayéndolas al mercado global.
Así, después de presentar en España hace unos meses la Xiaomi Portable Photo Printer 1S, una impresora de fotos portátil que cuesta menos de 80 euros, ahora la compañía pekinesa sube la apuesta lanzando en nuestro país su propia Polaroid de bolsillo, una Xiaomi Portable Photo Printer Pro puede ser tuya por menos de 130 euros.
Xiaomi Portable Photo Printer Pro: toda la información
La nueva Xiaomi Portable Photo Printer Pro es una impresora fotográfica de bolsillo que te permite obtener fotos estilo Polaroid de gran calidad en cuestión de segundos enviándolas directamente desde tu móvil.
Una de las grandes diferencias respecto a la Xiaomi Portable Photo Printer 1S es la calidad de las fotografías, ya que esta Xiaomi Portable Photo Printer Pro es capaz de imprimir fotos con una resolución de 313 ppp y hasta 16,7 millones de colores gracias al uso de una tecnología de impresión por sublimación de pigmento que ofrece una definición y una gama de colores realmente impresionantes.
A efectos prácticos, esto quiere decir que esta nueva impresora de bolsillo te ofrece unas fotografías con unos tonos muy vivos, unos degradados suaves y unos detalles tremendamente definidos.
Asimismo, la Xiaomi Portable Photo Printer Pro tiene un grosor de 26,8 milímetros y pesa tan solo 308 gramos para que te la puedas llevar a cualquier parte cómodamente y plastifica automáticamente cada impresión que realiza, algo que te permitirá mantener esas instantáneas a salvo del paso del tiempo.
Tampoco se queda corta en conectividad, ya que gracias al Bluetooth 5.2 permite que hasta tres usuarios puedan conectarse al mismo tiempo para imprimir sus fotos. Así, si estás en una boda o en una fiesta, tus amigos van a poder imprimir cada una de sus fotos en apenas 1 minuto simplemente enviándolas a la Xiaomi Portable Photo Printer Pro desde la aplicación Xiaomi Home.
Además, desde esta app también vas a poder personalizar tus fotografías con filtros creativos, añadirles bordes o marcas de agua e incluso crear las míticas tiras de fotos del fotomatón, también en formato de pegatinas, usando diferentes plantillas. Pero eso no es todo, ya que la Xiaomi Portable Photo Printer Pro va un paso más allá permitiéndote imprimir una foto que, al escanearla con la app Xiaomi Home, se convierte en un vídeo breve con sonido.
Finalmente, debes saber que la nueva Xiaomi Portable Photo Printer Pro monta una batería recargable, integra una bandeja de papel que permite almacenar 10 hojas de papel fotográfico normal o 5 hojas de pegatinas de papel fotográfico, es compatible con los formatos de imagen JPEG y PNG y funciona tanto con móviles Android como con iPhone.
Xiaomi Portable Photo Printer Pro: disponibilidad y precio
La nueva Xiaomi Portable Photo Printer Pro ya se puede comprar a través de la tienda oficial de la marca en España por un precio oficial de 129,99 euros. Lo que todavía no sabemos es el coste del papel fotográfico que tendremos que utilizar para imprimir nuestras fotografías, pero no esperamos que sea demasiado elevado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar