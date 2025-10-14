Lo último de Xiaomi es un ratón ergonómico y silencioso que se puede vincular hasta 3 dispositivos a la vez

Xiaomi cuenta con uno de los catálogos de productos más amplios del mercado, ya que cada semana lo va actualizando con nuevos dispositivos que tienen en común su gran relación calidad-precio. Una buena prueba de ello es que hace un par de semanas, la compañía china lanzó al mercado el Xiaomi Electric Scooter 5 Plus, un nuevo patinete eléctrico con motor de 900 W y 60 km de autonomía que cuesta menos de 550 euros y hace tan solo unos días anunció la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L, una freidora de aire doble en formato vertical con la que podrás cocinar 4 platos a la vez.

Pero la actividad no se detiene en el seno del fabricante de Pekín, ya que como nos confirman desde el medio XIAOMI ADICTOS, este acaba de presentar en su país natal el Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition, un nuevo ratón inalámbrico para ordenadores que destaca por contar con un diseño ergonómico, con unos botones realmente silenciosos y con una conectividad mejorada que te permitirá conectarlo a 3 dispositivos al mismo tiempo.

Esto es todo lo que debes saber del nuevo Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition

Lo primero que nos ha llamado la atención del nuevo Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition es que apuesta por un diseño ergonómico y asimétrico que se adapta a la posición natural de la mano para reducir la fatiga de la misma durante largas sesiones de trabajo en el ordenador.

Así, este nuevo ratón inalámbrico de Xiaomi cuenta con un cuerpo más ancho y contorneado que añade un práctico reposapulgares que lo hace todavía más cómodo y con una superficie en acabado mate que nos ofrece una textura suave que favorece el agarre del mismo.

El nuevo Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition destaca por su ergonomía y por sus botones silenciosos Xiaomi

Además, estamos ante un ratón realmente compacto y ligero, ya que el nuevo Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition tiene unas dimensiones de 118,9 × 75,5 × 41,5 milímetro y un peso de tan solo 65 gramos sin batería.

Otros de los puntos clave del nuevo ratón inalámbrico de Xiaomi son que incorpora unos interruptores personalizados que apenas hacen ruido al hacer click y que está equipado con un sensor PixArt de 1200 DPI que es suficientemente preciso para realizar tareas de navegación u ofimática.

Tampoco se queda corto en conectividad este Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition, porque, además de un pequeño receptor USB que se guarda en su parte inferior, también cuenta con un modo inalámbrico de 2,4 GHz y con Bluetooth 5.0, algo que te permitirá emparejarlo con hasta 3 ordenadores de manera simultánea.

Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Wireless Mouse 3 Comfort Edition ya está disponible para su compra en China por un precio de 109 yuanes, unos 13 euros al cambio, y se espera que no tarde demasiado en aterrizar en el mercado global.