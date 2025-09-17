Xiaomi
Lo último de Xiaomi en España es un bestial altavoz portátil con 50W de potencia, luces 3D y autonomía de sobra
Características, disponibilidad y precio del Xiaomi Sound Party, el mejor altavoz inalámbrico de la marca china hasta la fecha
Están siendo unos días intensos en el seno de Xiaomi, ya que además de lanzar el Redmi A27Q 2026, un nuevo monitor gaming barato con una pantalla IPS a 120 hercios y de mostrarnos en vídeo la nueva pantalla trasera del futuro Xiaomi 17 Pro Max, al gigante chino también le ha dado tiempo a actualizar su catálogo de altavoces portátiles en España con la llegada del nuevo Xiaomi Sound Party.
Este Xiaomi Sound Party no es un altavoz cualquiera, ya que cuenta con una potencia total de 50 W, con un diseño moderno gracias a un sistema de iluminación 3D y con una autonomía que te permitirá tenerlo más de un día entero funcionando con una sola carga.
Xiaomi Sound Party: toda la información
Lo primero que debes saber del nuevo Xiaomi Sound Party es que cuenta con una estética tan robusta como atractiva, ya que nos encontramos con un altavoz que tiene unas dimensiones de 255 x 92 x 92 milímetros y un peso de 1,2 kilos y que apuesta por un diseño dominado por los colores negro y naranja en el que destacan unas luces 3D de colores inspiradas en los túneles del espacio-tiempo que vibran al ritmo de la música y una práctica asa de transporte que se integra perfectamente en el altavoz para pasar desapercibida cuando no la necesitas.
Sin lugar a dudas, uno de los grandes puntos fuertes del nuevo Xiaomi Sound Party es su potencia de sonido, ya que este altavoz portátil está equipado con sistema de audio formado por un tweeter de 15W y un woofer de 35W que da como resultado una potencia total de 50 W.
Asimismo, la potencia sonora no está reñida con la calidad, ya que gracias al ajuste de audio de Harman AudioEFX y a un potente modo "Bass Boost", este altavoz nos ofrece unos bajos potentes, unas voces claras y unos medios y agudos con buena definición.
Tampoco se queda corto en autonomía el Xiaomi Sound Party, ya que monta una gran batería de 5.200 mAh que promete hasta 26 horas de reproducción con una sola carga, que integra un sistema de carga rápida que te proporciona hasta 2 horas de uso con tan solo 10 minutos de recarga y otro de carga inversa que te permitirá cargar el móvil mientras escuchas música.
En cuanto al resto de prestaciones del Xiaomi Sound Party hay que señalar que cuenta con una amplia conectividad con Bluetooth 5.4 y con NFC integrado, con un modo de emparejamiento con un solo toque llamado "Party Connect" que te permite conectar hasta un centenar de dispositivos y con resistencia IP67 frente al polvo y al agua que lo hace perfecto para usar en exteriores, ya que resiste incluso la lluvia.
Xiaomi Sound Party: disponibilidad y precio
El nuevo Xiaomi Sound Party ya se puede comprar a través de la tienda oficial de Xiaomi en España por un precio de 129,99 euros, un coste realmente competitivo para un altavoz de gama alta que presume de robustez, potencia y autonomía.
