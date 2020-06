¿Quién es Anonymous y qué ha hecho este grupo de hackers durante todos estos años? Anonymous nació como diversión en el año 2003 en los foros de 4Chan, una comunidad donde cualquier usuario puede publicar un texto o una foto relacionada con un tema sin identificarse. Este colectivo autodenominado hacktivistas o ciberactivistas no tiene una jerarquía, no tienen rostro y tampoco una ideología definida. No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces de manera presencial con sus caretas y distorsionando su voz para que no se les identifique