Es la gran pregunta. Sobre todo, ahora que se ha salvamizado la huida de El Rubius a Andorra para no pagar tantos impuestos en España. Lo primero que hay que saber es que nuestro país es una superpotencia gamer. Y lo segundo es que tres de los culpables aparecen entre los 10 streamers que más dinero ganan en todo el planeta. Lo que quiere decir que, al mismo tiempo, son también los que más impuestos pagan. De ahí que TheGreft, AuronPlay, Willyrex y Vegetta ya hayan tomado la decisión de mudarse al país pirenaico, donde no tendrán que hacer frente a retenciones económicas tan grandes.

Siempre se dicho que tienen que pagar hasta el 50%, pero no es del todo así

En cualquier caso, ¿de qué cifra estamos hablando? Siempre se dicho que tienen que pagar hasta el 50%, pero no es del todo así. Los impuestos son progresivos y sólo alcanzarán el 47% si se superan los 300.000 euros. En Andorra, pasa lo mismo. Sólo que el máximo está en el 10%. Esto nos lleva a plantear la siguiente duda: ¿entonces, ganan más de dicha cantidad? Depende. Un informe elaborado por SavingSpot señala que El Rubius, por ejemplo, ingresa cinco millones de euros al año. Un dato que no depende únicamente de sus emisiones en Twitch, sino también de su canal de YouTube o de sus colaboraciones publicitarias.

¿Cuánto ganan Ibai Llanos, AuronPlay y El Rubius, los ‘streamers’ de moda?