Un teléfono con lengua para ‘sentir’ la conversación

Esta noticia está dirigida a todas esas personas que lo están pasando mal por culpa del COVID-19. Pero, especialmente, a aquellos mayores que llevan meses sin poder ver a sus familiares y que no cuentan con los suficientes medios tecnológicos como para mantener una videollamada. Ellos, por ejemplo, han optado por el teléfono fijo o el móvil como única vía de contacto, por lo que no han contado con todas las ventajas que han traído consigo aplicaciones como Teams, Skype o WhatsApp. Para este colectivo, está pensado el siguiente invento.

Se trata de Fell the Conversation, un proyecto de Sandeep Hoonjan y Xianzhi Zhang, estudiantes del Royal College of Art de Londres (Reino Unido), que convierte el habla en sensaciones físicas. O, dicho de otra forma, un teléfono con lengua y cepillo que imita las conversaciones reales. Su objetivo es que la comunicación a distancia haga que las personas se sientan más unidas en un contexto donde el contacto físico no existe.

Para ello, es necesario conectar los dispositivos a los teléfonos que se vayan a utilizar. Como curiosidad, el aparato es capaz de traducir cualquier idioma, por lo que dos personas cualesquiera podrían mantener una conversación a través de él. A continuación, los artilugios traducen el habla en movimiento háptico que siente la otra persona a través de accesorios físicos de silicona . Los accesorios se mueven en función del volumen y la entonación de las palabras, creando una sensación potencialmente única para cualquier palabra o frase.

Teléfono con lengua

De esta forma, si se habla fuerte, el movimiento del objeto de silicona será exagerado. En cambio, si se habla en tono bajo, los gestos serán más pequeños. Lo mismo pasada con el habla lenta y rápida. Estos se producen a través de dos accesorios de silicona: la lengua y el cepillo. ¿Por qué estos dos elementos en concreto? Hoonjan explicó que mucha gente echa de menos la sensación de tacto que tanto nos acerca a los demás durante una conversación, como es el caso del lenguaje corporal.

“Este proyecto permite que la gente se sienta cerca de los demás de una forma real, utilizando su discurso como punto de referencia, pero añadiendo la sensación del tacto”, sostiene uno de sus creadores. Su limitación principal es el radio de actuación: tan sólo funciona hasta 100 metros de distancia, aunque ya están trabajando en modelos inalámbricos que funcionarían a través de cualquier llamada telefónica o, incluso, digital.