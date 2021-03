2K firma un acuerdo con Tiger Woods y adquiriere HB Studios, el desarrollador de PGA TOUR

2K hace un hoyo en uno al anunciar que ha acordado una asociación de larga duración con Tiger Woods, una de las figuras más conocidas de la historia del golf. Además, la editora también notifica que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir HB Studios Multimedia Ltd., el estudio de desarrollo de ‘PGA TOUR 2K21’, así como la franquicia ‘The Golf Club’. Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2021, sujeto a las condiciones de cierre habituales, aunque los términos financieros de ambos acuerdos no han sido revelados.

El contrato de Woods incluye derechos para que su nombre e imagen aparezcan exclusivamente en la franquicia ‘PGA TOUR 2K’, así como en cualquier otro juego de golf publicado por 2K durante este acuerdo. Woods desempeñará un papel activo como director ejecutivo y consultor de la serie, mientras que 2K también se asociará con la TGR Foundation de Woods, que proporciona planes de estudio STEM y programas de acceso a la universidad.

El currículum de Tiger Woods incluye 15 victorias en campeonatos importantes profesionales, 82 victorias en el PGA TOUR, 11 veces Jugador del Año del PGA TOUR, el promedio de puntuación más bajo ajustado, y está empatado en el primer lugar en victorias en la historia del PGA TOUR, entre muchos otros reconocimientos. Es reconocido como uno de los mejores golfistas de todos los tiempos y uno de los atletas más prolíficos del mundo del deporte.

“Estoy deseando regresar al panorama de los videojuegos, y con 2K y HB Studios he encontrado los socios adecuados para que esto suceda”, dice Tiger Woods. “Es un honor ser parte de esta oportunidad y espero compartir mi experiencia y conocimientos mientras construimos juntos el futuro de los videojuegos de golf”.

Por otra parte, el estudio de desarrollo HB Studios, con sede en Nueva Escocia, se unirá a Visual Concepts, Firaxis Games, Hangar 13, Cat Daddy Games, Cloud Chamber y 31st Union como un estudio de propiedad total de 2K tras el cierre de la adquisición. La ubicación de los desarrolladores en Lunenburg se conservará como parte de la adquisición para su uso como la oficina central de la filial canadiense, Take-Two Interactive Canada, con planes para hacer crecer el negocio.