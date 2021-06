Di adiós a la factura de la luz: este suelo genera electricidad cuando lo pisas

El recibo de la luz lo ha ocupado todo los últimos días: desde conversaciones en el patio de vecinos hasta dilemas en las redes sociales. ¿A qué hora hay que poner la lavadora? ¿Cuánto ahorraré si plancho de madrugada? ¿Notaré mucho la diferencia en el recibo mensual? Estas son algunas de las preguntas que más se ha planteado la población después de que el Gobierno anunciase la entrada en vigor de esta forma de consumo. Desde entonces, ya hay quien está buscando alternativas más económicas.

Imagina crear electricidad gracias a algo tan sencillo como andar por casa. Sí, por el hecho de ir al baño, a la cocina o al dormitorio. También por practicar algo de deporte. O, incluso, por levantarte del sofá. Eso es lo que ha conseguido los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales y de la ETH de Zúrich: se trata de una madera hidrofóbica y magentizable que genera esta energía de forma ecológica.

Es curioso, sobre todo porque la madera es un pésimo conductor de la corriente. Pero este grupo de investigadores lo ha conseguido a través del llamado efecto piezoeléctrico. ¿Qué es esto? Es la carga eléctrica que es acumula en determinados materiales sólidos como consecuencia de la tensión mecánica aplicada. Esto es, cuando se pisan.

No obstante, no es tan fácil como parece, pues la madera debe reunir una serie de características muy específicas: la más importante es que se vuelva flexible, pues de lo contrario el experimento no funcionará. Para ello, los expertos han empleado un proceso químico de deslignificación. Tal y como han explicado en un comunicado de prensa, este material está compuesto por lignina, celulosa y hemicelulosa. De ellas, la primera es una sustancia estabilizadora que proporciona rigidez. Por lo que el desarrollo pasa por eliminarla para ganar dicha elasticidad.