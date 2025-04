Las consolas portátiles offline como Nintendo Switch salvan el día en el apagón nacional

Las últimas horas han sido realmente caóticas para la sociedad española, motivadas por el apagón nacional que ha afectado a millones de personas. Mientras la normalidad se va asentando en la gran mayoría de territorios, aún hay ciertas zonas que siguen sufriendo las consecuencias de este fenómeno que ha modificado por completo la vida cotidiana de los españoles. Durante todo el estrés generado por la situación, ante la falta de luz, acceso a internet y todo tipo de conexiones, el entretenimiento se ha alzado como un factor clave.

Y en este sentido, la posibilidad de contar con una consola portátil sin la necesidad de una conexión a internet permanente como Nintendo Switch ha resultado vital para aquellos que quisieran despejarse de la situación vivida y poder disfrutar de unos instantes de tranquilidad junto a su pasastiempos favorito, los videojuegos. Una demostración de la dependencia que se vive en estos momentos en relación a la conexión en línea que han adoptado multitud de sectores.

Las consolas portátiles, los móviles y las tablets salvan el entretenimiento en el apagón nacional

La posibilidad de jugar a Nintendo Switch, a tablets y dispositivos móviles que dispongan de juego offline fue una salvación para muchos usuarios que necesitaran despejarse ante una situación tan adversa y que limitaba las opciones de millones de personas afectada en toda España. Una opción que plantea una pregunta para el sector del videojuego: ¿realmente está el mundo preparado para el uso completamente digital? En la actualidad, multitud de juegos y consolas tan solo están operativas mediante la conexión a internet o la validación mediante la red, lo que es un engorro en este tipo de situaciones.

Con ello, se abre el debate respecto al salto a lo puramente digital en el sector del videojuego. Si bien es cierto que este tipo de situaciones son circunstanciales y que no se prolongan en exceso en el tiempo, pero ser un factor determinante para que el juego offline no desaparezca del todo y pueda ser una oportunidad para todos aquellos que no dispongan de una conexión estable y quieran disfrutar de su modo de ocio preferido.

Por el momento, parece difícil que se tome una decisión diferente en este sentido, pero queda patente que los videojuegos offline siguen teniendo argumentos de sobra para seguir ofreciendo momentos de diversión a los jugadores en instantes de crisis como el apagón nacional, siempre y cuando la batería de los dispositivos estuviera cargada, claro.