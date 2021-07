Estos son los 3 mejores altavoces bluetooth para este verano: hasta 38 horas de música ininterrumpida

Tecnología

Los días de playa, piscina, montaña, los “road trip” o las excursiones con amigos suelen ir acompañadas de grandes canciones que componen la banda sonora de nuestro verano. Estos temas siempre son recordados con especial cariño, aunque un sonido de mala calidad puede dejar un toque amargo en nuestros recuerdos. Por ello, el mejor aliado de los planes de verano es un altavoz de calidad, ligero, que tenga autonomía y sea resistente. Pero encontrar un producto que reúna todos estos atributos no es una tarea sencilla, ha concluido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar 23 altavoces bluetooth del mercado. De todos ellos, seis obtienen una calificación mala o muy mala, pero tres de ellos se hacen con el podio por su relación calidad-precio.

Los mejores relación calidad-precio

Hay buenos modelos con más de 16 horas de autonomía, incluso el doble, aunque son relativamente pesados y su precio no baja de los 120 euros. Por ejemplo, el modelo Sony SRS-XB43, que aguanta hasta 38 horas encendido sin cargar la batería, pesa casi tres kilos y cuesta alrededor de 200 euros.

La alternativa a este altavoz de elevado precio y peso son otros modelos con 7 u 8 horas de autonomía, suficiente para pasar el día en la playa o en la piscina, con un sonido igualmente bueno y bastante más ligeros y baratos. Entre los modelos con la mejor relación calidad-precio destacan:

-Sony SRS-XB33 se hace con el título de “Mejor del análisis”, con un peso 1,1kg y un precio que ronda los 102 euros. Su batería puede oscilar entre 24 horas, con un uso moderado, y 14 horas, sacándole el máximo partido a sus funcionalidades.

-Ultimate Ears Wonderboom 2. Apenas pesa 424 gramos y puede adquirirse en internet desde 89 euros. Su autonomía ronda las 13 horas.

-Sony SRS-XB23. Su precio y peso se reducen considerablemente en relación con el modelo anterior: 575 gramos y 69,9 euros. Sin embargo, su autonomía también es menor: la duración estimada de su batería según varios portales de venta es de 12 horas.

No obstante, antes de comprar uno de estos dispositivos, OCU recomienda comprobar que son realmente resistentes al polvo y al agua, unas propiedades normalmente recogidas en un código, el IPXX. El grado de protección frente al polvo lo marca el número que ocupe la posición de la primera X; y frente al agua, el que sustituya a la segunda X. Cuanto mayor sea el número, mayor resistencia. Por ejemplo, si se tiene previsto llevarlo a la playa es aconsejable que el código tenga al menos un valor IP67. No obstante, la ausencia del número no siempre indica la ausencia de protección, algunos fabricantes prefieren aclararlo de forma específica con algún tipo de advertencia.