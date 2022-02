¿Por qué Windows se llamó Windows y no “Interface Manager”?

Existe un patrón en la forma que Microsoft denomina a sus productos desde hace décadas. Aprovecharse de un término genérico que representa un producto y plantarle el nombre de la empresa delante. La idea, que tiene como objetivo que cada referencia a ese tipo de producto esté promocionando indirectamente el de Microsoft, se ha mostrado muy eficaz a lo largo de cinco décadas (Microsoft Word, Microsoft Office, etc). Sin embargo, encontró una tremenda resistencia dentro de la compañía durante el desarrollo del primer Windows. El sistema operativo iba a llamarse Interfaz Manager (Administrador de interfaz) o Interfaz Office Manager (Administrador de interfaz de oficina). Era el tipo de nombre que querían los desarrolladores y por el que inclinaba también Bill Gates, pero el recién llegado vicepresidente de Comunicación Corporativa, Rowland Hanson, consiguió convencerles de lo contrario. No a todos, pero sí al que contaba.

Aunque Windows 1.0 se lanzó en 1985, su desarrollo había comenzado en 1981 y el “entorno operativo”, como se denominaba entonces, se había anunciado al mundo en 1983. Un año antes había entrado en la compañía el joven Rowland Hanson, quien provenía del mundo de la cosmética y tenía experiencia como vicepresidente de Marketing en Neutrogena. Hanson no tenía ni idea de ordenadores, como le explicó a Gates en la reunión que mantuvieron para su contratación, pero éste estaba convencido de que el enfoque que Hanson traía de la industria cosmética era el que necesitaba su empresa.

“Cuando me uní a Microsoft como vicepresidente de Comunicaciones Corporativas, provenía de la industria de cosméticos, donde la percepción (de marca) era mucho más importante que la realidad”, explica Hanson en el blog The HMC Company. “La estrategia de marca de Microsoft y los nombres específicos de los productos provinieron de la estrategia de marca original desarrollada y ejecutada en Neutrogena. Además de identificar y fomentar el apoyo de los líderes de opinión de la industria, se seleccionaron nombres concisos y genéricos para forzar el uso del nombre de la empresa en editoriales, etc” añade.

A pesar del entusiasmo con el que Gates le convenció para que aceptara el puesto, Hanson tuvo que pelear para conseguir llamar a Windows como quería. En los primeros 80, el sector de los sistemas operativos con interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés) comenzaba a estar concurrido. Empresas como Apple, IBM, Digital Research o VisiCorp habían continuado los pasos del primer ordenador de Xerox con una interfaz gráfica y controlable con un ratón de 1973, la computadora Alto, con diferentes grados de éxito.

“Con respecto a Windows, en realidad tuvimos la suerte de llegar tarde con la introducción de nuestra GUI. Se lanzaron otras, por lo que pudimos revisar cómo los editores líderes de opinión las describían” relata Hanson. Consumidores y medios se referían a ellas de forma genérica como “sistemas de ventanas” o “gestores de ventanas”, por lo que le resultó obvia la elección del nombre.

Los desarrolladores, en cambio, opinaban diferente. Hanson intentó convencerles sin éxito y finalmente tuvo que recurrir a Gates. “Les he intentado explicar a todos las razones lógicas de esto y nadie lo aceptan. Tienes que tomar la decisión. No puedo convencerles”, argumentó Hanson. Gates aceptó y por eso estamos hoy usando Windows 11 y no Administrador de interfaz de oficina 11.