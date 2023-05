7 gadgets para mejorar la velocidad de Internet en casa.

¿Tus dispositivos conectados a Internet renquean en cuanto no se encuentran en la misma habitación que el router? Los fabricantes ponen a disposición de los usuarios una amplia variedad de gadgets que mejoran la cobertura de Internet dentro de un hogar y hacen que la señal llegue con más potencia a todos los rincones. Pero lo primero que debes saber antes de escoger ninguno es en qué frecuencia trabajan tu router y tus dispositivos.

Los routers y tarjetas de red en ordenadores y móviles pueden trabajar en las bandas de 2,4 Ghz con velocidades máximas de 600 Mbps, 5 GHz con hasta 1.300 Mbps o 6 GHz con hasta 10 Gbps teóricos usando diferentes estándares. Es lo que se conoce como, respectivamente, Wifi 4 (IEEE 802.11n), Wifi 5 (IEEE 802.11ac) y Wifi 6 (IEEE 802.11ax), este último aún poco extendido. Para alcanzar esas velocidades, tanto el router como el dispositivo que se conecta a la red Wifi deben ser compatibles con el estándar correspondiente.

Un amplificador o repetidor Wifi es la solución más recurrida para mejorar la cobertura Wifi en un hogar. Este modelo de doble banda de TP-Link es compatible con Wifi 4 y Wifi 5 y puede potenciar la cobertura en ambas frecuencias, sumando entre ambas un ancho de banda total de 1.900 Mbps. Cuenta con un puerto Ethernet por si quieres conectar por cable tu ordenador al repetidor y dispone de tres antenas. Lo tienes disponible por 59,99 euros en Amazon.

Si no has actualizado tu router en años, es posible que estés limitado a Wifi 5 o Wifi 4, con lo que tus dispositivos no van a superar las velocidades permitidas por el estándar correspondiente aunque tu operador te de un mayor ancho de banda o tengas móviles, tablets y ordenadores compatibles con Wifi 6. El router AX3 de Huawei es compatible con Wifi 6 y, aunque aún no tengas dispositivos que lo soporten, estarás preparado para cuando cambies de móvil u ordenador. Permite la conexión de hasta 128 dispositivos a la red y ofrece un ancho de banda de hasta 3.000 Mbps. Está disponible en Amazon por 49 euros.

Una red de malla (mesh) esta compuesta por un router y una serie de puntos de acceso que, al contrario de lo que sucede con los repetidores Wifi, son capaces de conectarse entre ellos y ofrecer una mejor cobertura y gestión de la red. La red de malla halo H50G ofrece tres de estos puntos de acceso para conectarlos de forma inalámbrica a tu router y logar una cobertura completa en una vivienda de hasta 550 m². Es una red de doble banda, 2,4 GHz y 5 GHz con un ancho de banda combinado de hasta 1.900 Mbps que permite conectar hasta 100 dispositivos y cada punto de acceso cuenta con tres puertos Ethernet por si se prefiere la conexión por cable. La variedad con tres puntos de acceso está disponible en Amazon por 99,99 euros, pero si bajas a dos lo tienes por 67,89 euros.

Una conexión por cable siempre es mejor que una conexión inalámbrica y este adaptador te permite usarla con ordenadores, pero también con móviles y tablets gracias a su puerto USB-C. Con esta conexión, dependiendo del ancho de banda que tengas contratado, puedes alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps con la única pega de que necesitas estar cerca del router para usarlo, o tan cerca como la extensión del cable RJ-45 que estés empleando permita. Lo tienes en Amazon por 15,99 euros.

Si la tarjeta de red de tu portátil o PC está limitado a Wifi 4 y dispones de un router compatible con estándares superiores, puedes mejorar su capacidad de conexión con este adaptador USB que funciona con Wifi 4, 5 y 6. Con un ancho de banda combinado de 1.800 Mbps, el dispositivo cuenta con dos potentes antenas de alta ganancia de 5 dB con ángulo ajustable y dos amplificadores de potencia integrados. Está disponible en Amazon por 36,54 euros.

Una alternativa al cableado y la conexión inalámbrica son los dispositivos PLC. Power Line Communications o comunicaciones a través de la línea eléctrica es un sistema que utiliza el cableado eléctrico de la casa para comunicar el ordenador con el router. Consta de dos dispositivos, uno para conectarlo al router que se encarga de transmitir la conexión de Internet a través de la red eléctrica y un segundo que recibe esta señal y está conectado al equipo por un cable ethernet. Este modelo de TP-Link cuenta con un puerto ethernet en cada uno y permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 1.000 Mbps. Puedes adquirirlo en Amazon por 52,99 euros.

Otra forma de mejorar la cobertura en una casa unifamiliar es mediante una antena exterior. Esta antena Wifi de Bingfu de 6dBi trabaja en las bandas de 2,4 y 5 GHz, resiste las inclemencias del tiempo y cuenta con un soporte para atornillarla y fijarla y un cable de tres metros para conectarla al router. Amplifica la señal tanto en el interior como en el exterior y cuesta 15,99 euros en Amazon.