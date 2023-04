Cómo usar un móvil antiguo como amplificador Wifi del router

Una de las realidades del acceso a Internet es que por mucha velocidad de descarga y Mbps que ofrezca el operador, el ancho de banda decrece notablemente cuando los dispositivos se conectan de forma inalámbrica al router. Es decir, la mayoría.

La distancia y los obstáculos físicos afectan a la señal y muchos usuarios optan por emplear repetidores wifi para tratar que la señal no pierda tanta fuerza conforme se aleja del router que la emite. Sin embargo, no es necesario comprar uno si quieres reforzar la cobertura en tu casa, dado que un móvil Android puede realizar esa función. En algunos casos, de forma nativa y en la mayoría con el uso de una aplicación de terceros. Te explicamos los pasos que debes seguir para rescatar un móvil Android que ya no uses, darle una nueva vida como repetidor Wifi y ampliar la cobertura de tu router.

Configurar un móvil como repetidor Wifi con Android

En las últimas versiones del sistema operativo es posible compartir con otros dispositivos la conexión Wifi entre el móvil y el router, al igual que los datos móviles, pero aunque tengas Android 12 o 13 sólo encontrarás la opción disponible con algunos fabricantes. Para saber si el tuyo te lo permite, sigue estos pasos.

Entra en Ajustes .

. Selecciona Redes e Internet .

. Pulsa en Compartir Internet .

. En la información sobre esta función que aparece en pantalla te indicará que sirve para que otros dispositivos se conecten a Internet “a través de tu red Wifi o de datos móviles” o solo hará referencia a los datos móviles.

Si tu caso es este último, necesitarás una app de terceros para conseguir esta funcionalidad. Si, en cambio, puedes compartir tu red Wifi, es tan sencillo como crear una zona Wifi. Sigue estos pasos:

Selecciona Compartir Internet .

. En la pantalla siguiente, establece el nombre de la red wifi que va a generar el móvil y la contraseña de acceso. Para asegurarte de los datos que usen los dispositivos que se conecten a tu móvil son los de la red Wifi del router y no los de la la línea móvil, desactiva los datos móviles en tu teléfono.

Así puedes amplificar el wifi del router usando un móvil antiguo con una app de terceros

Si necesitas una aplicación para convertir tu móvil en un repetidor Wifi, puedes usar NetShare - no-root-tethering, compatible con móviles a partir de Android 6. Otra opción que se suele recomendar es WifiRepeater, pero esta tiene compatibilidad con menos dispositivos que la desarrollada por NetShare Software. La que nos ocupa cuenta con el aval de cinco millones de descargas en Google Play Store y es gratuita, aunque con opciones premium de pago. Éste es único y no obliga a suscripción.

Para configurar tu móvil como repetidor, sigue estos pasos:

Instala NetShare - no-root-tethering en tu móvil.

en tu móvil. Abre la aplicación, otorga el permiso de acceso a la ubicación .

. Activa la casilla Start Wifi Hotspot. Tardará unos segundos y te mostrará el punto de acceso Wifi que ha creado junto a un botón WPS que estará desactivado.

NetShare permite generar una nueva red usando la conexión al router Wifi y ampliando su alcance. Netshare.

Abre la aplicación y pulsa en la opción Configure .

. Desplázate hasta en apartado Proxy y activa Proxy Adress .

y activa . Retrocede a la pantalla principal de la app y pulsa en Connect .

. La aplicación te mostrará un mensaje indicando que pulses el botón WPS en el móvil que actúa como repetidor. Hazlo y se completará la conexión entre los dos dispositivos.

Si vas a conectarte al repetidor desde un móvil o tablet, deberás instalar la app en también en este segundo dispositivo.

Si te conectas desde un dispositivo que no sea Android, entonces debes configurar manualmente el proxy de la conexión. En el caso de un ordenador con Windows, sigue estos pasos:

Abre el Panel de Control .

. Selecciona Redes e Internet y a continuación Opciones de Internet .

y a continuación . Selecciona la pestaña Conexiones en la ventana que se abre y haz clic en Configuración de LAN .

en la ventana que se abre y haz clic en . Se abre una nueva ventana en la que tienes que hacer clic en la opción Usar un servidor proxy para la LAN. A continuación, introduce la dirección IP 192.168.49.1 y el puerto 8282 en los campos correspondientes. Pulsa en Aceptar/Aplicar en esta y en las ventanas anteriores.

Configuración de la conexión a la red generada por el móvil en Windows. Alfredo Biurrun.