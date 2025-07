Internet se ha convertido en algo esencial para la sociedad actual y su demanda crece continuamente en todos los aspectos de nuestras vidas. En primer lugar, es crucial para la comunicación, ya que facilita conectar con otras personas y entidades en segundos.

Esto ha transformado completamente la manera en que nos relacionamos y trabajamos. En el siglo XXI, los progresos continúan desarrollándose a un ritmo acelerado. En este contexto, el empresario tecnológico de renombre mundial, Elon Musk, ha creado una nueva clase de internet que cambiará el mercado: Starlink.

¿Qué es el Starlink que está revolucionando internet?

Starlink es un servicio de internet por satélite creado por SpaceX, una compañía espacial dirigida por Elon Musk. Su objetivo es proporcionar conexiones rápidas y con poca latencia en todo el mundo, enfocándose especialmente en áreas rurales o apartadas donde la cobertura de internet convencional es escasa o inexistente.

A diferencia de los satélites que están en órbita geoestacionaria, los satélites de Starlink están mucho más cerca de la superficie terrestre, a aproximadamente 550 kilómetros. Esto disminuye notablemente la latencia, llevándola a valores entre 20 y 40 milisegundos, y permite conseguir velocidades de descarga de entre 50 y 150 Mbps.

¿Cuándo llega el internet satelital Starlink de Elon Musk a España?

El internet satelital Starlink, de Elon Musk, ya está disponible en prácticamente toda España desde 2023. En 2025 el servicio no solo cubre la mayor parte del territorio nacional, sino que ha lanzado nuevas ofertas y modalidades de acceso:

Disponibilidad actual: Starlink opera en toda España, salvo en una pequeña zona de Guadalajara (por la ubicación de un observatorio científico que limita la cobertura satelital), pero en el resto del país se puede contratar tanto para hogares como para movilidad o empresas .

Acceso directo desde móviles: Desde julio de 2025, Starlink permite conectarse directamente a Internet desde determinados móviles compatibles, sin necesidad de antenas externas ni cobertura terrestre tradicional. El despliegue comenzó a mediados de julio .

Ofertas recientes en España: En julio de 2025 Starlink lanzó una promoción en la que ofrece el kit estándar gratuito durante el primer año para nuevos usuarios que contraten el plan residencial, facilitando aún más el acceso al servicio .

Cómo conectarse al Starlink de Elon Musk desde el móvil

Actualmente no es posible conectarse directamente desde el móvil al Starlink de Elon Musk en España , ya que el servicio "Direct to Cell" de Starlink aún no está disponible en el país.

Esto se debe a que falta un acuerdo entre Starlink y una operadora móvil española, ya que sin acuerdo no puede ser activado. Se está barajando la opción de que llegue a nuestro país a finales de este año y principios de 2026, dependiendo de los acuerdos existentes.

En el momento que haya acuerdo, estará disponible para una serie de dispositivos. Entre los móviles Apple, solo podrán hacerlo el iphone 14, 15 y 16. En el caso de Android hay una mayor variedad de opciones. Estas van desde el Google Píxel 9 en adelante, el Samsung Galaxy A14 (y posteriormente), Galaxy S21 (hasta S25), Galaxy Z Flip (hasta Z Flip 6), además del Galaxy Fold3 en adelante. También hay varios modelos de Motorola que se incluyen en la lista: Razr y Razr Plus (2024), Moto Edge, Moto G Power 5G (2024).