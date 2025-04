Así es el Puma, el histórico helicóptero que el Ejército de Reino Unido retira tras 54 años de servicio.

Este 31 de marzo ha marcado el retiro oficial de uno de los aparatos que más tiempo ha estado en servicio en la Real Fuerza Aérea británica, el helicóptero de transporte medio SA 330 Puma. Tras 54 años de operaciones, el Ejército británico le ha dicho adiós con varios vuelos de despedida en Reino Unido, Brunei y Chipre. Cuando se anunció su retiro en noviembre pasado, la RAF contaba con 23 unidades del SA 330 Puma, todas actualizadas a la versión HC2.

Diseñado originalmente por la compañía francesa Sud-Aviation, que posteriormente devendría Aérospatiale, y fabricado en el Reino Unido por Westland, el Puma entró en servicio en 1971, principalmente para transporte de tropas, logística y evacuación de heridos. Podía llevar a 18 soldados completamente equipados junto a los tres tripulantes, o hasta 2.000 kg de carga. También podía configurarse para evacuar hasta 6 heridos en camilla.

El SA 330 Puma ha demostrado su versatilidad, agilidad y velocidad a lo largo de más de cinco décadas en múltiples operaciones por el mundo, incluyendo Irlanda del Norte, Belice, Rodesia, Irak (1991 y 2003) y los Balcanes, dentro de la misión de la OTAN en Kosovo (KFOR).

Ha sido una pieza clave en la RAF durante más de medio siglo, proporcionando una capacidad de respuesta rápida que se ha empleado en una amplia variedad de misiones. Además del transporte táctico de tropas, material y evacuación médica, el SA 330 Puma se ha demostrado efectivo proporcionando apoyo logístico en zonas de combate y realizando operaciones de búsqueda y rescate así como humanitarias y de respuesta ante emergencias.

También ha destacado por su durabilidad excepcional, lo que refleja la solidez de su diseño original y la capacidad de Reino Unido de prolongar su vida útil de forma eficiente.

RAF Pumas from 33 Squadron depart from @RAFBenson for the final time.



The Puma has been in Service for 54 years and begin its draw down on 31 March.



Introduced in 1971, it has been successfully deployed in various Operations & humanitarian missions.



🔗 https://t.co/kRXSDV7Rripic.twitter.com/3tlEsl8mVI