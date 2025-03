Cae Twitter, por segunda vez en menos de 24 horas

¿Un signo de los tiempos? Cae Tesla en la bolsa, la figura de Elon Musk está en franco declive, Space X tiene cada vez más competencia y ahora el que faltaba en la fiesta: Twitter comienza a experimentar varias caídas consecutivas. Específicamente dos en menos de 24 horas.

Todo comenzó ayer, alrededor del atardecer, cuando X mostró picos de reclamos en la popular web de Down Detector, en total unos 50.000 usuarios reclamaban dificultades para acceder a la web, principalmente, aunque algunos también mencionaban problemas en la app. El problema se resolvió una hora más tarde, aunque no se especificó la causa.

Y hoy más de lo mismo. Cerca de las 20:00 hora peninsular, X sufrió otra interrupción con un número similar de afectados. El problema, ahora mismo, está resuelto, pero sin duda no es buena señal para la red social que esto vuelva a ocurrir.

Sin embargo, parece haber sido un pequeño problema de 45 minutos, con el servicio aparentemente restaurado con bastante rapidez y los informes disminuyendo rápidamente.

¿A qué se debe esto? Dos semanas atrás, la red social propiedad de Elon Musk también sufrió una caída (coincidentemente muy similar a estas dos) y Musk dijo que se trataba de un ciberataque.

There was (still is) a massive cyberattack against 𝕏.



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing … https://t.co/aZSO1a92no