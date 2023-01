2022, el año bipolar de Tesla: dobla sus beneficios hasta 11.513 millones y pierde un 70% en bolsa

FOTO: Jae C. Hong

¿Se puede perder un 70% de capitalización bursátil el mismo ejercicio en que se doblan beneficios hasta situarlos en máximos históricos? Sí, y el ejemplo de ello es Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos fundado por el controvertido multimillonario surafricano Elon Musk cerró 2022 con un beneficio neto de 12.556 millones de dólares (unos 11.503,7 millones de euros) en 2022, un 167,7% más que las ganancias que obtuvo en 2021, según ha informado la compañía. Sólo en el último trimestre de 2022, los beneficios netos de Tesla alcanzaron los 3.687 millones de dólares, un 58,8% más que en el mismo periodo de 2021.

Tesla, que facturó el año pasado 81.492 millones de dólares, lo que supone un incremento del 51,4%; no paró de incrementar trimestre tras trimestre su producción. El año pasado fabricó 1.369.611 vehículos, lo que supone un 47% más que en 2021. Sólo en el último trimestre del ejercicio, la compañía ensambló 439.701 automóviles, un 44% más que en el mismo periodo de 2021. Además, el año pasado Tesla entregó 1.313.851 vehículos, un 40% más que en 2021.

Y todo ello, en mitad de un convulso año que llevó a sus acciones a perder un 70% de su valor. Los problemas de producción en China, donde tiene una planta de montaje en la localidad de Shanghái que ha estado afectada por las restricciones relacionadas con la covid-19; el malestar de determinados accionistas que consideraban que Musk estaba demasiado descentrado por el esfuerzo y el tiempo que empleó en la compra de Twitter; el ataque de inversores bajistas a sus acciones y decisiones como la de ofrecer descuentos por la compra de sus vehículos en Estados Unidos, movimiento que se percibió como un síntoma de falta de confianza en el producto y temor a que la demanda no respondiera; lastraron con fuerza los títulos de la compañía.

Pero la realidad es que los números le han salido a Tesla que, no obstante, atisba nubes en el horizonte. Para este año, la compañía ha reconocido que existe cierta incertidumbre económica, en particular, ligada al incremento de las tasas de interés. No obstante, el fabricante ha asegurado que se está centrando en acelerar la reducción de costes y en elevar la producción, que espera elevar hasta los 1,8 millones de unidades. “En cualquier escenario, estamos preparados para cualquier tipo de incertidumbre en el corto plazo y en el largo plazo. Nos centramos en el potencial de las soluciones de autonomía, electrificación y energía”, ha explicado la compañía, que tiene 20.000 millones de dólares (18.348 millones de euros) en efectivo para “sobrevivir” a las incertidumbres económicas que se le puedan presentar a lo largo de 2023.

Perspectivas

Brad Gilbert, analista de eToro, advierte al respecto de las incertidumbres que acechan a la compañía de que los márgenes brutos de Tesla “están empezando a caer y podrían haber bajado aún más”. “Las presiones inflacionistas, los elevados costes de las materias primas y los recientes recortes de precios tendrán un impacto. Pero, para contextualizar, los márgenes brutos siguen siendo excesivamente altos en comparación con el mercado automovilístico en general. Sin embargo, parece que Musk se está centrando en los volúmenes para ganar cuota de mercado más que en los márgenes”, ha añadido.

Junto a sus planes de elevar sus entregas hasta los 1,8 millones, Tesla mantiene los planes de producción de la camioneta “pickup” Cybertruck, por lo que empezará a fabricarla a finales de este año en su planta de montaje de Texas. La compañía prevé además invertir 3.600 millones de dólares en la factoría que tiene en el estado de Nevada, lo que le permitirá añadir 3.000 puestos de trabajo y dos líneas de producción: una para baterías y otra para el camión de transporte Semi.

